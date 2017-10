El Nobel Edward Rubin advierte que el cambio climático actúa como "fuerza extra" en cambios sociales como las guerras

El científico norteamericano Edward Rubin -portavoz del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y que obtuvo el premio Nobel en 2007 junto a Al Gore- ha advertido de que los cambios en el clima del planeta pueden actuar "como una fuerza extra" en "cambios sociales", como las guerras.

El profesor ha realizado estas manifestaciones en la Universitat Politècnica de València (UPV), antes de impartir una conferencia, y al ser preguntado por los medios por su opinión, como Nobel de a Paz, por la situación conflictiva que vive España por el referéndum independentista en Cataluña.

Al respecto, Rubin ha comentado que "si miras cosas que están pasando en otras partes del mundo, en Siria por ejemplo y otros países, mucho de eso empezó con sequía, falta de agua y comida y empujado por el cambio climático".

"Es una fuerza extra que puede resultar en cambios sociales. No pensamos en cambio climático para empezar una guerra, pero sí, se puede. Si la gente tiene que huir a otros países porque no hay comida y de repente hay millones de personas que no están en el sistema social puede ser afectados y se puede perder la paz por eso. No es una broma, es algo que los militares se toman en serio y esa es la conexión", ha razonado.

Rubin, que ha acudido a la universidad valenciana para pronunciar la charla 'Climate Change Challenges and Opportunities: The Critical Role of University Research and Education' -de la cátedra de Cambio Climático de la Universitat Politècnica de València, impulsada por la Conselleria de Agricultura- ha invitado a las instituciones académicas a "trabajar juntos" para frenar los efectos del cambio climático, ya que hay "mucho que hacer".

En este sentido, ha señalado que los investigadores pueden proponer medidas y dar "soluciones a los políticos" para controlar la degradación del planeta. "Es una mezcla de cosas técnicas, económicas, políticas y hay muchos expertos en las universidades del mundo que pueden hacer eso para dar soluciones a los políticos", ha insistido.

SOLUCIONES

En su opinión, "hay que buscar soluciones para el fondo del problema y para adaptarnos a los cambios que ya están sucediendo, como un clima más seco con temperaturas más altas". "En general, parece que lo que va a pasar es que en las partes del mundo donde hay sequía habrá más sequía y donde hay lluvia, más lluvia, los extremos", ha apostillado.

Sobre la situación de España, el especialista ha considerado que "va a ser más vulnerable a un clima más seco, con menos lluvia, a la desertificación" y ha augurado que "ese va a ser el futuro" del país "si no hacemos nada". Todos estas transformaciones tienen, ha remarcado, se efecto en los incendios que registrados en Galicia o California, entre otros puntos.

Para intentar frenar el cambio, Edward Rubin que "lo principal es el uso más eficaz de la energía" y ha abogado por "disminuir el petróleo, utilizar gas natural mejor que el carbón" y apostar por fuentes renovables, como la solar o eólica.

