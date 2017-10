El Principado pide "eliminar la demagogia" y sostiene que los responsables de los fuegos no son políticos

El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana del Gobierno del Principado, Guillermo Martínez, ha instado este miércoles a "eliminar la demagogia" del debate sobre las causas de los incendios ya que los responsables de los fuegos "no son los políticos".

El portavoz del Ejecutivo asturiano ha recordado, ante las críticas de algunos grupos políticos y colectivos que señalan fallos en las políticas forestales y de prevención por parte de las Administraciones, que más del 76 por ciento de los incendios son provocados y suelen registrarse en momentos con condiciones meteorológicas excepcionales. "Hay que señalar responsables, pero le puedo asegurar que los responsables no somos los responsables políticos", ha aseverado.

Martínez apuesta por realizar "una reflexión más amplia" entre todas las regiones afectadas por los fuegos de los últimos días en el noroeste peninsular. Según el consejero, no se puede asociar los incendios de varias regiones de Portugal, Galicia, Asturias y Castilla y León, de diferente signo político y con legislaciones distintas, se pongan de acuerdo para "hacerlo todo mal" o "actuar tarde".

El consejero ha anunciado su comparecencia a petición propia en la Junta General para informar a los grupos sobre la gestión de este episodio, al tiempo que ha realizado un llamamiento a la colaboración ciudadana para ejercer una "rotunda condena social" y facilitar la identificación de las personas que perpetraron estos "crímenes" ambientales, poniendo en riesgo a personas y recursos naturales para "ponerlos a disposición de la justicia".

Martínez, que ha defendido el "rigor" con el que se desarrollan las investigaciones posteriores a las labores de extinción, ha señalado que todavía es pronto para conocer las causas de los 95 fuegos -49 incendios y 46 cotanos- que se registraron en los últimos cinco días en 40 municipios asturianos. Actualmente se registran 7 incendios en cuatro municipios, todos ellos controlados.

Ha avanzado, no obstante, que "no parece que se hayan producido por causas naturales al no tener constancia de rayos, tormentas o líneas eléctricas implicadas". "Es una acción criminal fuertemente castigada", ha apuntado, resaltando la labor de la Fiscalía de Medio Ambiente para perseguir este tipo de delitos, que culminó con 29 personas condenadas entre 2015 y 2016.

ESTUDIO DE GRANDES INCENDIOS Y COORDINACIÓN DE AYUDAS

Ante la gravedad de alguno de los fuegos de los últimos años, entre ellos los dos registrados estos días en Ibias y Degaña, el Gobierno del Principado ha encargado un estudio específico para ver cómo afrontar la prevención y actuación ante grandes incendios, aquellos que superan las 500 hectáreas de terreno afectadas.

Asimismo, la semana que viene está prevista una reunión de coordinación con los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados para analizar daños y estudiar vías de financiación.

Además, el Principado propone analizar la problemática con Galicia y Castilla y León para coordinar estrategias frente a incendios y también para solicitar ayudas estatales y europeas.

El consejero ha recordado que tanto las ayudas permanentes en materia de protección civil del Gobierno central como los fondo europeo de solidaridad -que debe solicitar España ante Bruselas- tienen requisitos muy exigentes por lo que favorecería la petición coordinada para las tres comunidades.

BALANCE DE SITUACIÓN

Guillermo Martínez ha explicado que en este último episodio de incendios la Sala del 112 recibió 15.045 llamadas y dos de los 95 fuegos han alcanzando la categoría de 'grandes incendios' por superar las 500 hectáreas afectadas, en Degaña e Ibias.

Al respecto, ha destacado la "gravedad" de elevar el Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (Infopa) a nivel 2 para esos dos fuegos con 49 registrados, cuando en diciembre de 2015 no se superó el nivel 1 con más de 200. Esta es la cuarta vez que se activa el Infopa en lo que va de año.

El consejero ha destacado que no hubo que lamentar víctimas en Asturias más allá de un herido leve en las manos y ha reiterado la solidaridad con Galicia, donde fallecieron cuatro personas, y otras regiones afectadas por los incendios. Igualmente ha agradecido el trabajo de todo el personal implicado en labores de extinción y la colaboración vecinal, así como la importante coordinación entre consejerías y del Principado con ayuntamientos y la Delegación del Gobierno en Asturias.

Guillermo Martínez ha calificado este episodio como "cinco jornadas intensas y complejas" con dificultades ambientales excepcionales, en las que unas 50 personas tuvieron que ser evacuadas de sus casas y hubo que suspender clases e intervenciones quirúrgicas en el suroccidente así como decretar temporalmente el estado de prealerta por contaminación ambiental en Gijón.

