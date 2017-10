Murcia acoge este domingo la carrera solidaria 'Correr por la infancia'

En la presentación de la prueba, que ha tenido lugar este lunes, 16 de octubre, han estado presentes la concejal de Derechos Sociales, Conchita Ruiz Caballero; el concejal de Salud y Deportes, Felipe Coello; el presidente de la FREMM, Alfonso Hernández Zapata; y el presidente autonómico de Cruz Roja en la Región de Murcia, Faustino Herrero.

Coello ha resaltado que iniciativas de este tipo "son un claro ejemplo del apoyo que muestra el Ayuntamiento de Murcia a la infancia", al tiempo que ha recordado que la recaudación que se obtenga de las inscripciones y del 'dorsal cero' de todos los que quieran colaborar, "se destinará a la prestación de apoyos para la mejora del éxito escolar".

A su vez, Conchita Ruiz ha destacado la "importante labor" que realizan estas entidades con los más pequeños y sus familias, "a las que procuramos dotarles de todos los recursos para vivir de la mejor manera posible cuando se encuentran en situación de desigualdad social".

La edil de Derechos Sociales ha animado a toda la ciudadanía a participar en esta carrera solidaria por la infancia y ha mostrado el compromiso del Consistorio con esta iniciativa. "Allí estará el Ayuntamiento de Murcia", ha asegurado.

Por su parte, el presidente de la FREMM ha subrayado que esta carrera solidaria se ha organizado enmarcada dentro de las actividades de celebración del 40 aniversario de la federación, de modo que celebran esta fecha "de forma solidaria y festiva conforme a nuestro compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa".

Y es que, ha apuntado, "estamos profundamente comprometidos con el bienestar de todos los ciudadanos de nuestra Región" y ha recordado que, junto a Cruz Roja, trabajan en la formación de parados en núcleos desfavorecidos y la formación de jóvenes acogidos al Programa de Garantía Juvenil, al tiempo que apoyan la creatividad y el talento en los jóvenes, con la convocatoria de concursos de pintura y escultura.

"Qué mejor forma de comprometernos ahora que corriendo por la infancia, a la que debemos proteger", ha asegurado, al tiempo que ha animado a todos los ciudadanos a participar, ya que la prueba de este domingo está abierta a todas las edades, desde la categoría Petate para bebés de cero a tres años, que irán en sus carritos acompañados por sus padres, hasta veteranos de más de 60 años.

La carrera absoluta comenzará al as 9.30 horas, con salida desde el Paseo del Malecón. Discurrirá por la mota del río Segura hasta llegar al Carril de los ortuños, en el kilómetro 4, donde se volverá hasta el punto de origen con un trazado de 4 kilómetros.

Como aliciente de esta prueba, ha avanzado Hernández, es que en ella se decidirá el ganador absoluta de la categoría masculina del Circuito 'Corre por Murcia Gran Premio Fupinax', una liga de carreras que ha contado con 13 pruebas en distintas pedanías del municipio de Murcia y que culminará este domingo en la capital.

En cuanto a la categoría femenina, ya se sabe que se proclamará ganadora Rosa María Lacarcel, del Club Rajaos Runner de Alcantarilla, por los puntos conseguidos a lo largo de la liga.

Por otro lado, la Marcha Solidaria comenzará a las 9.45 horas, con la categoría cadetes incluida, con un recorrido que saldrá desde el Paseo del Malecón, transcurriendo por los márgenes de la mota del Segura. Mientras, las carreras de menores, que arrancarán a partir de las 11.30 horas, se disputarán en el propio paseo.

El plazo de inscripciones está abierto hasta este jueves, 19 de octubre, en la web www.dorsal21.com o en www.correpormurcia.com, donde también se puede consultar el reglamento de la prueba. La inscripción en la carrera absoluta tendrá un precio de 10 euros, mientras la Marcha Solidaria será de 7 euros y, en las carreras infantiles, costará 3 euros.

Además, habrá premios para los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto para hombres como para mujeres, así como a las tres primeras empresas asociadas a FREMM que crucen la línea de meta.

La recogida de dorsales se efectuará desde este lunes hasta el viernes en horario de 9.00 a 21.00 horas en la sede de la FREMM, el sábado, día 21, en horario 8.00 a 14.00 horas, y el día de la prueba desde una hora antes del comienzo de las carreras y hasta 15 minutos antes del comienzo de las mismas.

DATOS DE CRUZ ROJA

Por su parte, el presidente de Cruz Roja en la Región de Murcia ha mostrado la disposición de la asociación benéfica para colaborar en cuantas iniciativas impulsen tanto el Ayuntamiento como la FREMM. "Estaremos allí donde haga falta", ha asegurado.

A su vez, ha recordado que, con los fondos recaudados de esta carrera, se podrán atender las necesidades de los más de 1.700 niños de entre 8 y 14 años que atiende directamente Cruz Roja Española al año en la Región, que "en su mayoría vienen de familias desestructuradas, de familias económicamente débiles y que repercute en algo tan importante como la alimentación".

En este sentido, ha subrayado que un tercio de estos niños "no hace tres comidas al día", un tercio tampoco tiene acceso a becas de comedor y cerca del 50% vive en la pobreza energética".

En el ámbito escolar, "las cosas no van mejor". Y es que, ha lamentado, un 13% de los niños carece de los libros de texto, en torno al 35% no tiene instrumentos musicales para desarrollar su formación escolar y un 37% no cuenta con acceso a medios informáticos, lo que provoca dificultades para mantener el ritmo de las clases.

