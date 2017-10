El protagonista de 'Dawson crece' revela que sufrió acoso sexual cuando era joven

El actor James Van Der Beek, conocido sobre todo por ser el protagonista de la serie Dawson crece, ha decidido utlizar Twitter para relatar sus experiencias personales con el acoso sexual y solidarizarse así con las muchas mujeres que han denunciado el comportamiento de Harvey Weinstein, una serie de abusos que le podrían llevar 25 años a prisión.

"Me agarraron el trasero hombres poderosos, me arrinconaron con conversaciones sexuales inapropiadas cuando era más joven", ha relatado el actor en Twitter.

"Entiendo la vergüenza injustificada, la impotencia y la incapacidad de hacer sonar el silbato. Hay una dinámica de poder que es imposible de superar", escribió con la intención de dar su apoyo a las mujeres valientes que han alzado la voz.

Ya antes de eso, Van Der Beek, que actualmente trabaja en CSI: Cyber, hizo referencias directas a Weinstein. "Para cualquiera que juzgue a las mujeres que permanecieron en silencio, que lea esto para la perspectiva. También para cualquiera que escoja el acoso", escribió junto a un enlace a una artículo en el que una mujer relata su experiencia con el acoso y culpa a Hollywood por normalizarlo.

For anyone judging the women who stayed silent, read this for perspective. Also for anyone brushing off harassment as “boys being boys.” https://t.co/UX9xWxpn2K — James Van Der Beek (@vanderjames) 12 de octubre de 2017

For anyone judging the women who stayed silent, read this for perspective. Also for anyone brushing off harassment as “boys being boys.” https://t.co/UX9xWxpn2K — James Van Der Beek (@vanderjames) 12 de octubre de 2017

I’ve had my ass grabbed by older, powerful men, I’ve had them corner me in inappropriate sexual conversations when I was much younger... — James Van Der Beek (@vanderjames) 12 de octubre de 2017

I understand the unwarranted shame, powerlessness & inability to blow the whistle. There’s a power dynamic that feels impossible to overcome — James Van Der Beek (@vanderjames) 12 de octubre de 2017