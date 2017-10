Aliaga (PAR) pide prudencia y "ver todo el abanico de posibilidades" para evitar la 'desconexión'

En declaraciones a Europa Press, Arturo Aliaga ha considerado que el artículo 155 solo se debería aplicar "solo en el caso de que hubiera habido una declaración de independencia y una desconexión", emplazando a "explorar una vía más amplia", siempre "bajo el paraguas constitucional y con la ley", analizando a qué actos concretos se aplicaría, con el objetivo de que "el error se produzca siempre por el otro lado" y no en el lado constitucional.

La declaración realizada este martes por el presidente catalán, Carles Puigdemont, "no conduce a nada", en el sentido de que "no es un acto jurídico 'per se", ha subrayado. Ha tildado de "kafkiano" que Puigdemont interviniera para "declarar y suspender una república".

Los aragonesistas de centro "vamos a estar siempre del lado de los partidos constitucionalistas", con la intención de "recuperar la convivencia, el diálogo", ha continuado, puntualizando que "primero hay que volver a la normalidad constitucional y del Estado de Derecho", puesto que en "una parte de la sociedad catalana está ninguneada y eso no se puede consentir".

Ha confiado en que "los efluvios independentistas" se diluyan "y empecemos a reconstituir esa quiebra que se ha dado en la convivencia en Cataluña".

A su juicio, la posible quiebra el bloque independentista "puede ser la piedra angular del futuro". Ha pronosticado que a Puigdemont "le van a devolver la tensión" generada este martes, ya que "la CUP va a exigir la independencia" y parte del PDCat no está de acuerdo con llegar "a las últimas consecuencias", de forma que "ese proceso se pudrirá en sí mismo".

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.