PP pide que el alcalde desautorice la 'Fiesta Antirrepresiva' convocada por el 15M porque "incita al odio"

En el escrito, Azcón argumenta esa petición al alertar de que "puede ser fuente de fricción y de crear problemas innecesarios", en referencia al clima que se vive en el conjunto de España por el desafío del separatismo catalán.

"¡Fiesta antirrepresiva¡. Traéte las ganas de pelear y pa' todo el año" reza el cartel de esta convocatoria prevista para este miércoles, 11 de octubre, desde las 20.00 hasta las 2.00 horas en el solar municipal del Conejo, situado en la calle Coso 180 de Zaragoza.

En rueda de prensa, el concejal del grupo municipal del PP, José Ignacio Senao, ha criticado al equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) y le ha pedido que rectifique y no permita celebrar una fiesta antirrepresiva donde aparecen símbolos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en concreto de la Unidad de Apoyo Operativo (UAPO) de la Policía Local y de la Policía Nacional.

Todos los sindicatos de la Policía Local han solicitado revocar este permiso para la "fiesta akelarre contra los profesionales que tienen que estar pendientes de que las fiestas se desarrollen en paz y en convivencia", ha señalado.

"DESNORTADO Y DESORIENTADO"

"Santisteve no entiende nada y ZEC está desnortado y desorientado y parece increíble no entender que como alcalde es el responsable de la Policía Local y permita este acto de incitación al odio contra profesionales municipales que dependen del él mismo, Es difícil de explicar y no sabemos como encuadralo", ha observado Senao.

Ha dicho que el PP se solidariza con las Policías Local y Nacional y, además, "la ciudadanía da ejemplo al ser protagonista en el comportamiento feliz y simpático que es de lo que se trata en las Fiestas del Pilar". Por ello, ha pedido "no confundir libertad de expresión con actos que puedan incitar la odio y la violencia".

Según Senao, "Santisteve parece que intenta echar gasolina y prender fuego él mismo", para destacar que la Policía Local es una "gran sacrificada" porque toda la plantilla está trabajando dadas las medidas

de seguridad que se han implantado.

Ha lamentado que "en lugar de apoyar a quienes velan por la seguridad desde el Ayuntamiento se incita la odio al permitir que en un local de Zaragoza ser viertan todo tipo de expresiones que incitan al odio y la violencia".

Tras esta exposición, ha confiado en que tras el acuerdo de la Junta de Portavoces de la pasada semana en el que se insta a vivir unas fiestas en paz y en convivencia, el alcalde, "aunque sea por un día, ejerza como tal con responsabilidad y evite un acto que no se debería haber autorizado".

Ha concluido al augurar que en esa convocatoria "se supone que habrá proclamas contra quienes velan por la seguridad de todos nosotros y la ciudadanía no puede permitir que se incite al odio contra funcionarios de esta casa".

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.