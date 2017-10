Planeta publicará la autobiografía de Fernando Alonso

El bicampeón del mundo, que lleva años preparando su autobiografía, contará de primera mano los momentos más importantes de su trayectoria, desde sus primeras carreras en karts siendo un niño, con el sacrificio que supuso para su familia y para él mismo llegar a competir a nivel internacional, hasta su paso a la categoría reina del automovilismo mundial, donde batió varios récords de precocidad y acabó convirtiéndose en el primer campeón español en la historia de la Fórmula 1.

Entre sus capítulos también contará su decisión de disputar una de las carreras más míticas que forman la triple corona del automovilismo deportivo: las 500 Millas de Indianápolis.

Junto a los grandes nombres y protagonistas de todas las escuderías en las que ha militado y milita (Minardi, Renault, Ferrari y McLaren), Alonso relatará los momentos más importantes de su vida personal y profesional.

Además, hablarán los impulsores de su carrera, propietarios, jefes de equipos, ingenieros, mecánicos, compañeros y rivales desde una óptica nunca vista, según la editorial, y narrará también la consecución de uno de sus sueños más personales: la puesta en marcha de la Fundación que lleva su nombre, y del Museo y Circuito Fernando Alonso en su Asturias natal, dedicado a la formación de los más jóvenes, sin olvidar el Premio Príncipe de Asturias con el que fue galardonado.

"Estoy muy ilusionado con este anuncio; llevo años recopilando junto a algunas de las personas más cercanas a mí las anécdotas y los hechos más importantes de mi vida. He tenido la suerte de poder competir, no sin una dosis enorme de sacrificio, en algunas de las mejores entidades deportivas mundiales", señala el asturiano sobre el libro.

Además, ha reconocido que se siente "un gran afortunado", no sólo por su trabajo, sino por haber podido "representar" a su "país compitiendo y aprendiendo de los mejores" y por contar con su "familia y afición". "A ellos les estaré siempre eternamente agradecido y por ellos he decidido escribir mis más íntimas vivencias, que probablemente sorprenderán a muchos de los lectores", subraya.

"Y lo que me hace especial ilusión, es que mi biografía tenga una dimensión internacional. Si hay algo que me enorgullece especialmente es contar con una afición tan amplia y que está repartida por todo el mundo, sin olvidarme de los patrocinadores y apoyos internacionales que he ido recibiendo a lo largo de mi carrera en países muy distintos, por lo que uno de los objetivos que quiero conseguir con la publicación de mi libro es que cualquiera que quiera leerlo pueda hacerlo en su lengua natal", concluye el piloto de McLaren.

Consulta aquí más noticias de Asturias.