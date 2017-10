Los neoyorkinos 'Luna' presentan su nuevo trabajo 'A sentimental education' en el Teatro de la Laboral

En este sentido, el grupo liderado por Dean Wareham presentará los temas de su último trabajo, el disco de versiones, pero también de su EP instrumental 'A place of greater safety', además de hacer un repaso a sus grandes éxitos.

La revista Rolling Stone llegó a describir a este grupo en los 90 como "la mejor banda del mundo de la que nunca habrás oído hablar". Con 'A sentimental education', Luna se lleva con sus versiones a su terreno canciones de David Bowie, Bob Dylan, The Rolling Stones, Fleetwood Mac, The Velvet Underground, Yes o The Cure y que se completa con las seis canciones instrumentales inéditas incluidas en 'A place of greater safety'.

También llega a Laboral Ciudad de la Cultura 'Nanä Misericordia', un espectáculo de terror basado en el teatro de inmersión que podrá verse los próximos días 12, 13 y 14, a las 21:30 horas. La compañía asturiana 'Con Alevosía Teatro' convierte a los espectadores en cómplices de la acción y, en ocasiones, en protagonistas, ya que los actores necesitan implicar a los miembros del público en la escena para el desarrollo de la misma.

Asimismo, el Teatro de la Laboral acogerá este próximo domingo, a las 17:30 horas, el espectáculo 'Ondina Glups', de Caleidoscopio Teatro. El espectáculo, dirigido a niños de 6 a 12 años, lanza una mirada hacia al agua y a la relación que tienen los seres humanos con ella. Lo hace a través de los ojos despiertos, asombrados y curiosos de una niña, que tras encontrar un grifo mágico vivirá una fascinante aventura en el mar. Con su imaginación viajará a las profundidades marinas, donde conocerá a los seres que las habitan y descubrirá el secreto de la contaminación de los océanos.

Las localidades para los tres espectáculos están ya a la venta, con descuentos para socios del Club Cultura Asturias en Nanä Misericordia y Ondina Glups. Las entradas pueden adquirirse en la Recepción de la Laboral, en la Oficina de Información Turística de Asturias en Oviedo, en el Centro Niemeyer en Avilés, en entradas.liberbank.es, 902 106 601 y red de cajeros Liberbank.

