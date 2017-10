El PP aplaude que ZEC rectifique y la Corporación saldrá del zaguán del Ayuntamiento

ha aplaudido que el equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) haya rectificado y finalmente la comitiva de la Corporación saldrá, como todos los años, desde el zaguán de la Casa Consistorial.

María Navarro ha precisado que la rectificación se ha acordado el pasado viernes en la Junta de Portavoces extraordinaria a petición del portavoz del grupo municipal del PP, Jorge Azcón, frente a la decisión del equipo de gobierno de que cada concejal participara como cualquier otro ciudadano para "eliminar privilegios".

En rueda de prensa, Navarro ha explicitado el aplauso del grupo municipal del PP a esta rectificación que, "aunque sea tarde, llega a tiempo para que se respete el formato original, y que siempre se ha respetado, de la Ofrenda de Flores y la comitiva municipal".

La concejal popular ha reiterado el error que hubiera supuesto mezclar un acto institucional, que tiene su propio protocolo, con el discurrir popular y netamente festivo de la Ofrenda, que tiene sus propios códigos y usos.

Igualmente, ha recordado que desde que llegó al Ayuntamiento, Zaragoza en Común "no ha dejado de crear problemas donde no los había respecto a una Ofrenda de Flores que parece no gustarle", ha estimado.

Asimismo, ha exigido al consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, que para la próxima edición "no vuelva a cometer el error de plantear modificaciones que no estén respaldadas por el consenso de los grupos municipales y que, sobre todo, estén pensadas para mejorar la Ofrenda en vez de boicotearla", ha aclarado.

