El Thyssen celebra su 25 aniversario con un cómic inspirado en su colección

Al arte se puede llegar por muchos caminos y el cómic es uno de ellos. El año pasado el Espacio Fundación Telefónica puso en marcha El Arte en el cómic, una exposición en la que algunos de los mejores historietistas e ilustradores contemporáneos mostraban su pasión por la pintura reinterpretando en clave de cómic algunas obras emblemáticas de la historia del arte.

Mucho antes, en 2005, el Museo del Louvre y la editorial Futuropolis creaban una colección de cómics en los que el propio museo y su colecciones de arte eran elementos centrales de la historia. Cuatro años después, en 2009 esa iniciativa tomaba forma de exposición en Le Louvre invite la bande dessinée, abriendo sus puertas al trabajo de los autores que participaron en la colección.

En nuestro país, el Museo Thyssen-Bornemisza es pionero en unir cómic y arte. Hace tres años encargaba al dibujante Miguel Ángel Martín el álbum Mitos del Pop, como complemento a la exhibición homónima dedicada al Pop Art.

El Museo del Prado tampoco ha querido quedarse atrás y hasta el momento ha publicado tres cómics: El tríptico de los encantados de Max (2016), inspirado en algunas de las obras de El Bosco; El perdón y la furia de Antonio Altarriba y Keko (2017), coincidiendo con la exposición Ribera. Maestro del dibujo; y el novísimo El idilio de Javier Montesol, como adelanto de la exposición antológica dedicada a Fortuny.

Nueva vida para los cuadros del museo

Ahora es el Thyssen quien repite la experiencia. Coincidiendo con su 25 aniversario, la pinacoteca publica Museomaquia (Astiberri), una novela gráfica de Santiago García (Premio Nacional del Cómic por Las meninas, Astiberri, 2014) y David Sánchez (premio al autor revelación del Salón de Barcelona por Tú me has matado, Astiberri, 2010).

En esta ocasión, los autores se inspiran también en las obras de la colección permanente del museo para dar una nueva vida a los personajes que un día pintaron autores como Van Eyck, Lichtenstein, Durero, Dalí, Caravaggio o Hopper.

Santiago García (Madrid, 1968) lleva una década realizando cómics en colaboración con diversos dibujantes. Entre ellos, El extraño caso del doctor Jekyll y mister Hyde y Las meninas con Javier Olivares. Este último recibió el premio a la mejor obra española del año en el Salón del Cómic de Barcelona de 2015 y el premio Nacional del Cómic ese mismo año.

Por su parte, David Sánchez (Madrid, 1977) llegó pisando fuerte al mundo de la novela gráfica. Su debut, Tú me has matado (2010) le valió el premios al autor revelación en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona y su siguiente obra, No cambies nunca (2012) fue nominada a mejor obra de autor español en el mismo salón.