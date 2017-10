Lambán subraya que empieza un tiempo nuevo en el PSOE en el que los militantes tienen que tener "más voz"

"Ha empezado un tiempo nuevo en el Partido Socialista en el que los militantes tienen que tener más voz, más capacidad de decisión y si hay un momento en el que van a tener más capacidad de decisión es hoy en la elección del futuro secretario general". Así, ha pedido que los socialistas vayan hoy a las urnas.

Lambán, que se presenta para revalidar su cargo, ha subrayado que mientras su equipo tiene un proyecto para el futuro del Partido Socialista, el de Carmen Dueso no cuenta con ningún tipo de proyecto, "como se ha puesto de manifiesto a lo largo de la campaña".

El también presidente del Gobierno de Aragón ha relatado que durante los días de campaña ha estado recorriendo la Comunidad autónoma, explicando a los militantes sus iniciativas. "Ha sido una campaña larga pero muy satisfactoria, gratificante y en la que he aprendido mucho".

Al ser preguntado sobre la labor que se debe realizar el partido después de las primarias, ha explicado que hay que elaborar la ponencia marco del próximo Congreso del partido convocado tras este proceso, además de trabajar para que las divisiones internas que generan "este tipo de procesos" queden atrás "lo antes posible".

Lambán ha deseado que "por el bien del PSOE" la ponencia no la tenga que elaborar Carmen Dueso: "En caso contrario el PSOE quedaría en una especie de deriva porque la compañera no tiene un proyecto político, no sale en ningún momento a debatir y eso pone de manifiesto que en caso de ganar el partido tendría un problema grave, y creo que eso los militantes lo han percibido en estos días de campaña".

PRIMARIAS

Javier Lambán obtuvo 3.238 avales, el 61 por ciento, frente a los 2.012, el 38,2 por ciento de Carmen Dueso. En esta jornada de votación de primarias están llamados a participar un total de 7.953 militantes; 5.214 en Zaragoza, 1.613 en Huesca y 1.126 en Teruel. Sobre las 22.30 horas de este domingo se podrían conocer los resultados de forma provisional.

No será hasta el próximo 11 de octubre, tras el periodo de interposición de recursos, cuando se proclamen los resultados de forma definitiva. El 16ª Congreso Regional del PSOE Aragón se celebrará los días 4 y 5 de noviembre.

