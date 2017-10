Lambán asegura que Dueso carece de proyecto político y destaca que Aragón y España necesitan un PSOE fuerte

En declaraciones a los medios de comunicación con motivo de un acto de cierre de campaña de primarias que ha realizado en Zaragoza, Lambán ha subrayado que durante los últimos días ha vuelto a recorrer la región y que la experiencia ha sido "realmente emocionante", ya que ha tenido la oportunidad de encontrarse con "cientos de compañeros de todos los puntos del territorio dispuestos a escucharme, a darme sus opiniones y sus críticas". Ha sostenido que esta es la forma de "enriquecer" un proyecto.

"Después de este recorrido, que ha durado varias semanas, me encuentro satisfecho porque veo que los socialistas aragoneses son muy receptivos, valoran mucho lo que está haciendo el Gobierno de Aragón que presido y la necesidad de que el Gobierno continúe su andadura hasta 2019 -año de las próximas elecciones autonómicas y municipales- para presentarse entonces ante los ciudadanos como el buque insignia de un partido socialista ganador".

A los militantes, ha continuado, les ha explicado que tiene tres razones para continuar siendo secretario general del PSOE-Aragón. En primer lugar "revalidar y fortalecer" las acciones del Gobierno de Aragón que es "el más progresista de la historia" de la región.

La segunda razón es abrir "un tiempo nuevo" en el Partido Socialista, dando "más voz y más capacidad de decisión a los militantes". Para ello, ha presentado un contrato, que ha firmado con militantes, compuesto por 32 medidas concretas que son "compromisos en aras de abrir el partido en aras de dar voz a los militantes, de darles participación y, sobre todo, darles decisión".

Ha agregado que la tercera razón es que España, "ante el momento tan grave que está viviendo" con el desafío secesionista de Cataluña, necesita un Partido Socialista que "enarbole con más fuerza la bandera de la Constitución, que enarbole con más fuerza la bandera de la unidad de España". Ha insistido en que el PSOE fue una formación "fuerte" y "debe volver a serlo".

UNIDAD

Javier Lambán ha dicho que el PSOE debe presentarse ante los ciudadanos como principal factor de la unidad de España: "Es el momento de ayudar a Pedro Sánchez para ejercer ese papel". De esta forma, ha opinado que el secretario general del PSOE nacional necesita "más que nunca" un partido socialista aragonés "fuerte".

"España tiene un grave problema que el Partido Socialista siempre ha sido el partido que ha solucionado los graves problemas de este país, tenemos que estar a la altura y el socialismo aragonés tiene que estar a la altura más que ningún otro".

Ha expuesto que, por la vecindad de Aragón con Cataluña, la Comunidad está llamada a desempeñar "un papel fundamental en la búsqueda de soluciones para el gravísimo problema que tiene España en este momento" y un partido socialista fuerte en Aragón ha de ser liderado "por alguien que tenga fuerza política para hacerlo". Ha considerado que eso requiere "necesariamente" unir "en la misma persona" las condiciones de presidente del Gobierno y de secretario general.

Ha advertido que este mensaje ha sido "muy bien recibido por todos los compañeros del territorio" y ha confiado en que eso se traduzca este domingo, 8 de octubre, en votos durante la celebración de las primarias.

DUESO EN LA EJECUTIVA

Javier Lambán ha aprovechado para mostrar su "máximo respeto" a Carmen Dueso, de quien ha recordado que es miembro de la ejecutiva regional que él preside desde hace cinco años y que "nunca" ha criticado "ninguna de mis decisiones". Ha afirmado que las ha apoyado "todas" y no ha planteado "ninguna alternativa", además ha hablado bien del Gobierno.

"Entiendo que, en este momento, un proyecto político de verdad para el Partido Socialista en Aragón sólo es el que yo encabezo, pero que no es un proyecto político mío sino un proyecto político de un equipo magnífico de compañeros que han hecho un diseño para el futuro que estoy seguro de que será refrendado, primero por los militantes y después, en 2019, por la mayoría de los ciudadanos aragoneses".

Ha subrayado que su candidatura tiene un proyecto político, una condición que no cumple la de Carmen Dueso. Así, ha mencionado que la aspirante, "que es quien normalmente solicita debates en un proceso de esta naturaleza", no ha solicitado ninguno, además "ha rechazado todas las propuestas que le he hecho de debates". Ha precisado que esto pone de manifiesto que la socialista no tienen "ningún proyecto político".

INTEGRAR

Al ser preguntado por la integración del proyecto de Dueso en su ejecutiva si gana las primarias, Lambán ha lamentado no poder hacerlo porque la candidata no tiene proyecto, pero sí que se ha mostrado partidario a integrar "sectores y sensibilidades".

"He presidido ejecutivas provinciales, he presidido una ejecutiva regional desde el año 2015 y siempre he integrado a todos los sectores, mis ejecutivas han sido de integración y han salido refrendadas en los respectivos congresos por más del 95 por ciento de los votos, por tanto, eso es un compromiso que no me cuesta nada suscribir porque es lo que he hecho siempre en el partido", ha aseverado.

Sobre el papel que tendrán las personas del PSOE-Huesca que han mostrado abiertamente su apoyo a Carmen Dueso, ha recordado que la formación en esta provincia es tan importante como la de Teruel o Zaragoza. Además, "los diputados de las Cortes de Aragón de Huesca han hecho un magnífico trabajo hasta ahora y estoy seguro de que lo van a seguir haciendo".

Ha ahondado en que uno de los retos de un secretario general, y sobre todo si es presidente del Gobierno de Aragón, es tratar de "suturar cualquier herida que se pueda producir como consecuencia de un proceso de esta naturaleza". Ha enfatizado que a este trabajo será al que se dedique después de que se conozcan los resultados, para que "todas las consecuencias de división de enfrentamientos internos que pudiera generar un proceso así queden definitivamente anuladas".

CIERRE DE CAMPAÑA

Javier Lambán ha cerrado la campaña de primarias este sábado en la cafetería-restaurante Le Parisien de Zaragoza, acompañado por unas 200 personas que han querido mostrarle su apoyo.

La elección de la persona titular de la Secretaría General de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE se realizará mediante sufragio individual, directo y secreto de los militantes y afiliados del PSOE-Aragón y las Juventudes Socialistas de la región.

En total, unas 8.000 militantes podrán votar en las primarias este domingo, 8 de octubre. Lambán ejercerá su derecho por la mañana en la localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros, agrupación socialista a la que pertenece.

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.