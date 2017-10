Pedreño acusa a Fomento a ordenar que los trenes no circulen pese a que las vías ya "estén en condiciones"

Tras hacerse público el testimonio de expertos en materia ferroviaria, quienes aseguran que las vías del tren en Santiago el Mayor están en condiciones para que los trenes circulen, Pedreño ha afirmado que la ciudad de Murcia está recibiendo por parte del Ministerio de Fomento un "escarmiento colectivo".

El Ministro de Fomento, ha añadido "castiga el hecho de que la ciudadanía haya dejado de creer en las promesas infundadas de sus gobernantes", y en respuesta "el Ministro Iñigo de la Serna, en lugar de acercarse a los vecinos, y restablecer la confianza, continua demostrando, que solo viene a Murcia advertir y no está a la altura de las exigencias y responsabilidades del cargo que ostenta".

Pedreño ha subrayado que "hemos conocido que el tramo de vías, que se vieron dañadas tras los altercados del martes día 3 de Octubre está en perfectas condiciones para que los trenes de cercanías puedan circular, así lo han denunciado expertos en la materia del propio sector Ferroviario".

Sin embargo, continua el diputado de Podemos, "el Ministro de Fomento no da la orden para que el tráfico de trenes se restablezca en Murcia, sometiendo la decisión de abrir el tráfico ferroviario a su voluntad política".

También ha remarcado que el gobierno regional del PP como el del Ayuntamiento saben "que han perdido la confianza de la ciudadanía, y desde el pleno del 29 de Octubre de 2015, donde el pleno del Ayuntamiento de Murcia aprobó una comisión de seguimiento de las obras del AVE con una amplia representación política y vecinal y de los integrantes de la Plataforma Pro-Soterramiento, y sólo se ha reunido una vez, síntoma del no dialogo que ofrece el alcalde del municipio, José Ballesta".

En cuanto al gobierno Regional, Pedreño ha afirmado que "ni está ni se le espera", y que "es un gobierno sumiso e incapaz de velar por los intereses de la ciudadanía, y nos está condenado a una infraestructura ferroviaria de principios de siglo, donde no hay proyecto no hay dialogo, no se escucha a la ciudadanía y baja la cabeza ante las decisiones del Ministro de Fomento, sin importarle para nada su deber con la ciudadanía".

Por este motivo, exigen al gobierno regional "que dé la cara, y explique a la ciudadanía por qué pudiendo haber tenido la red de tráfico ferroviario en condiciones desde el Jueves pasado, se ha permitido que no circule".

