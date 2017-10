Foro declina participar en la "tertulia fotogénica" con Hacienda sobre financiación autonómica de este martes

La presidenta de Foro Asturias, Cristina Coto, ha anunciado este sábado que su partido no asistirá a la reunión convocada este martes a las 17.00 horas por la Consejería de Hacienda para hablar con los grupos parlamentarios de la Junta General sobre financiación autonómica. Foro, ha dicho, "no va a participar en más tertulias fotogénicas", hasta que el Principado no aporte información sobre los costes "reales" de los Servicios Públicos en Asturias.

Coto se ha manifestado en estos términos durante una rueda de prensa celebrada en la sede de Foro este sábado, donde ha lamentado que el Gobierno asturiano lleve "seis años" sin remitir a la Cámara autonómica dicho informe.

Esta documentación, ha reiterado la líder de Foro, "es el fundamento" para poner sobre la mesa los argumentos a la hora de reclamar para Asturias la cobertura suficiente para sus Servicios Públicos "en un momento en el que todas las Comunidades Autónomas van a mirar para sí mismas".

Sin embargo, ha criticado que el Principado afirme que este estudio debe hacerlo una "institución independiente en el ámbito estatal". Se trata, a su juicio, de "otro ejemplo de la insoportable vagancia de Javier Fernández que deja indefensa a Asturias" y que podría dejar a Asturias como una de las comunidades más perjudicadas en el nuevo modelo, pudiendo llegar a perder 137 millones de euros.

NEGOCIACIÓN PRESUPUESTARIA

A preguntas de los periodistas, Coto ha anunciado que su grupo se reunirá con el Gobierno asturiano el próximo miércoles a las 13.00 horas en el marco de la ronda de contactos que el Principado ha abierto con toda la oposición asturiana para negociar el proyecto de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 2018.

La de Foro será la tercera reunión que mantendrá el Ejecutivo socialista desde que este viernes comenzó los contactos con Izquierda Unida. Cuestionada sobre la propuesta lanzada por IU ayer de revisar al alza el Impuesto de Sucesiones, Coto ha asegurado que su partido está "en las antípodas" de la coalición de izquierdas, y ha emplazado a Javier Fernández a "decidir con quién se casa" en esta negociación presupuestaria.

Antes de reunirse con Foro, el equipo negociador del Gobierno asturiano se reunirá el lunes a las 17.00 horas con el PP, mientras que con Podemos se reunirán el viernes a las 18.00 horas.

