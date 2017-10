Fernández sobre el caso Marea: "Ni nombré a los responsables sentenciados ni me correspondía vigilarlos"

Además, Javier Fernández ha afeado a Coto que le pida explicaciones y le exija responsabilidades cuando el secretario general de su formación y exsecretario general del PP, Francisco Álvarez-Cascos, declaró en los juzgados que desconocía lo que pasaba en Génova porque con Luis Bárcenas hablaba "de toros, arte y fútbol". "Hay que tener valor para, con esos antecedentes, exigir responsabilidades a quien no las tiene", ha dicho.

Asimismo, durante su intervención en el turno de preguntas al Presidente, Fernández ha remarcado que, como secretario general de la FSA-PSOE, actuó "de forma inmediata" poniendo fuera de la organización a quienes estaban siendo investigados. "No entiendo que responsabilidad es la que usted realmente quiere", le preguntó a Coto en el pleno de la Junta General.

Cristina Coto le reclamó "responsabilidades políticas" y lamentó esa referencia a Cascos, calificando de acto de "cobardía" mencionar a alguien ausente del hemiciclo. "Le vino bien que el fallo y la sentencia se hicieran públicos con anterioridad a esta primera sesión de preguntas al Presidente para eludir explicaciones", le dijo al presidente, considerando una "falta de respeto a la justicia" que el Gobierno diga que "colaboró" con la investigación cuando "no son capaces de determinar la cantidad exacta del desfalco".

"El concepto de responsabilidad política es algo que aplica a los demás", le ha reprochado Coto al presidente asturiano, añadiendo que si para el PSOE el silencio de Mariano Rajoy evidencia su "connivencia con la corrupción en su partido" también sería aplicable para él, que dirigió a los socialistas asturianos durante casi 18 años.

Cristina Coto ha dicho que Javier Fernández está "embriagado en busca de la posteridad" y ha puesto en duda que no se enterase "de nada". "De verdad no se enteró usted de nada, no es creíble. Si no se enteró me lo pone peor, por demostrar absoluta pasividad para luchar contra la corrupción", apuntilló la diputada.

En su réplica, Javier Fernández ha resaltado que cumplió con las tres premisas de actuación en estos casos, dado que ya se presentó a tres elecciones, el Ejecutivo colaboró con la justicia que ha dictado sentencia de forma "contundente" y expulsó del partido a los sentenciados de forma "inmediata" cuando se conocieron los hechos. "En cuanto lo supe actué. Lo hice así de rápido y contundente porque no tenía miedo a lo que supieran o dijeran; otros no lo pudieron hacer", ha apuntillado.

Consulta aquí más noticias de Asturias.