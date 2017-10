El concierto de los Premios contará con 500 butacas menos para cumplir con las normas de seguridad

El concierto de los Premios Princesa, que se celebra el jueves 19 de octubre y al que asisten los Reyes de España, contará este año con un aforo de 1.500 personas, 500 butacas menos de las que dispone el Auditorio Príncipe Felipe. Así se recoge en las normas de seguridad que el Ayuntamiento de Oviedo ha comunicado a la Fundación.

La directora de la Fundación Princesa, Teresa Sanjurjo, lo ha anunciado este viernes en un acto en Oviedo en el que ha presentado la programación cultural de la Semana de los Premios.

A preguntas de los periodistas, Sanjurjo ha comentado que el Ayuntamiento de la capital asturiana les ha comunicado que para cumplir con las normas de seguridad en las actuales condiciones del Auditorio Príncipe Felipe y por cuestiones de seguridad, la Fundación tendrá que reducir 500 invitaciones.

En total serán 1.500 personas las que acudan al concierto de los Premios Princesa, que tradicionalmente se celebra la noche antes de la entrega de los galardones. "Ni una persona más, la seguridad es primordial para nosotros y no nos salimos de las indicaciones que nos ha dado el Ayuntamiento, como no podría ser de otra manera", ha afirmado la directora de la Fundación.

La capacidad actual del Auditorio es de 2.038 butacas, pero en esta ocasión no estarán disponibles la sala polivalente y alguno de los palcos laterales.

CONFLICTO CATALÁN

La directora de la Fundación ha asegurado que la situación que vive España por el conflicto con Cataluña no va a afectar a los Premios. Así, ha señalado que aunque todavía no tienen la agenda de los monarcas, "no hemos sabido que haya algún cambio en su agenda".

Por otro lado, no ha querido opinar sobre el tema, al afirmar que "nuestro rey hizo una manifestación muy clara que todos escuchamos y a ella nos remitimos".

Sobre si esta entrega es especial con motivo del momento que vive el país, Sanjurjo ha opinado que todas las entregas de premios son especiales "y la situación en Cataluña nos concierne como a todos los ciudadanos españoles, esperamos que se resuelva y baje la tensión".

Del mismo modo, ha señalado que el nivel de seguridad, "hasta donde sabemos", es el mismo que el año pasado "y las fuerzas de seguridad cumplirán su obligación como siempre". "Establecerán los mecanismos que sean necesarios y que ellos determinen. Esto es algo que excede a nuestro labor", ha sentenciado Sanjurjo.

