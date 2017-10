Fernández pide al PP que aclare si cree que se debe hacer negocio con la educación y la red de 0 a 3

"Me molesta que usted no diga con claridad las cosas. La pregunta es si se puede o no hacer negocio con la educación, y sí, claro que se puede pero yo creo que no se debe, y usted debería decirlo con claridad", ha recriminado el presidente asturiano a la líder del PP.

Y es que, a juicio de Javier Fernández, la vehemencia con la que Mercedes Fernández ha recriminado al Gobierno que hubiese votado en contra de la proposición no de ley de su grupo respecto a la red de 0 a 3 se debe a "que tiene una espina clavada con lo que ocurrió en esta Cámara".

En este sentido se ha referido a la propuesta del PP que no logró salir adelante en el parlamento y destacó que "hay ciertas evidencias o al menos dudas en relación a su constitucionalidad" y ha indicado al PP que "debería pensar por qué eso no se ha hecho absolutamente en ninguna CCAA incluidas las gobernadas por su partido".

Además Javier Fernández se ha referido al alto coste que tendría la propuesta del PP, cifrado en 19 millones de euros de coste, y ha recordado que las 532 personas que están prestando servicio en la red de 0 a 3 deberían pasar a depender de la CCAA, "solo por señalar algunas cuestiones".

Javier Fernández ha recordado que su compromiso era el de mejorar la red de escuelas infantiles, algo que se está haciendo de manera paulatina, y ha dado cifras de esa mejora refiriéndose al número de escuelas y de alumnos, que cada año va en aumento a pesar del declive demográfico.

Por su parte la portavoz del PP, Mercedes Fernández, ha indicado que los socialistas han sido incapaces de dar una respuesta a la clase trabajadora en Asturias y ha recriminado al Gobierno que "cuando hablan de conciliar se quedan en la retórica, igual que cuando hablan de luchar contra los bajos índices demográficos".

Así, la líder de los 'populares' asturianos echó en cara al presidente que hace unas semanas él y su grupo haya votado en contra de la propuesta del PP. "Ustedes por defender lo público y denostar lo privado defienden las injusticias", ha dicho la portavoz del PP que ha vuelto a referirse a los altos precios que pagan las familias asturianas en las escuelas públicas de 0 a 3.

También se ha referido a las altas listas de espera para entrar en dichas escuelas por lo que se ha preguntado "para quién gobiernan los socialistas cuando niegan sistemáticamente las deducciones por nacimiento de hijos, siendo la única CCAA que lo hace".

"No se para quien Gobiernan, desde luego para las familias que se levantan a las 7 de la mañana y ganan 2.200 euros al mes seguro que no", ha insistido Mercedes Fernández, que ha lamentado que a los socialistas "les pierda el sectarismo".

