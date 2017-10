Parlamento Vasco rechaza modificar la Ley de la Autoridad vasca de la Competencia

VITORIA, 5 (EUROPA PRESS)

El Parlamento Vasco ha rechazado este jueves la proposición de ley presentada por el PP para endurecer los requisitos de elección del presidente de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) y de los vocales del consejo introduciendo nuevas causas de incapacidad, incompatibilidad y prohibiciones, nuevos supuestos para limitar el nombramiento, así como la posibilidad de vetar el nombramiento por parte del Parlamento.

La modificación solo ha contado con el apoyo de los 'populares', mientras que Elkarrekin Podemos se ha abstenido y PNV, EH Bildu y PSE han votado en contra. El pasado mes de septiembre el Gobierno Vasco manifestó su criterio desfavorable a esta iniciativa del PP al considerar que propone modificar e implantar "vetos" al sistema de elección de la presidencia y vocalías de este órgano que funciona "con total autonomía".

La modificación que proponía el PP introducía el mandato no reelegible, la exigencia de 10 años de experiencia en el ejercicio profesional dentro del ámbito de actuación de la Autoridad, nuevas causas de incapacidad, incompatibilidad y prohibiciones, nuevos supuestos para limitar el nombramiento, así como la posibilidad de vetar el nombramiento por parte del Parlamento.

El portavoz parlamentario del PP, Borja Sémper, ha defendido la necesidad de establecer nuevos requisitos para elegir al presidente de la AVC y a los vocales del Consejo para "evitar las 'puertas giratorias' y preservar su independencia, imparcialidad y objetividad".

Sémper ha defendido la necesidad de "mejorar este órgano de control" porque "hemos visto que no nos podemos fiar", ya que en los cinco años en

los que lleva el vigor la ley han pasado "cosas notables" como que Jose Luis Bilbao,

fuera nombrado presidente del Tribunal de Cuentas, "cuando todavía era diputado general de Bizkaia".

Desde el PNV, David Latxaga ha considerado que esta iniciativa "trae causa de la marcha de la anterior presidenta de la AVC" (Pilar Canedo) y cree que Sémper plantea una "guerra preventiva para condicionar los movimientos futuros de todos los agentes implicados y de paso, manchar un poquito el buen nombre de la AVC y sus órganos".

Asimismo, ha criticado que el PP use el argumento de las 'puertas giratorias' y ha puesto como ejemplo que el Tribunal Constitucional, "ha tenido y tiene entre sus miembros personas con carnet del PP, no solo sus miembros sino también algún que otro presidente".

EN CONTRA DE LA AVC

La parlamentaria de EH Bildu Eva López de Arroyabe ha explicado que se han opuesto a la modificación porque están en contra de este órgano, ya que cree que es necesario abordar un debate "serio y profundo" que tenga a las personas y sus derechos como "principales protagonistas". "La Autoridad vasca de la Competencia no cumple un objetivo social", ha criticado.

López de Arroyabe ha puesto en duda la "función y estrategia" de la AVC y cree que otro modelo es posible, y plantea crear un órgano que esté subordinado, por ejemplo, a Kontsumobide.

La parlamentaria del PSE Susana Corcuera ha recordado al PP que la AVC no es un órgano de control sino que es administrativo, de carácter independiente, por lo que es "totalmente diferente" al TVCP. También ha rechazado que se deba profundizar en los criterios de transparencia, independencia y objetividad de este organismo, ya que "se cumplen al 100% en todos sus informes".

Por ello, Corcuera cree que no es necesario abrir el debate que quiere impulsar el PP y ha defendido que la ley, "con tan solo cinco años de desarrollo", "no ha tenido ni un solo caso de injerencia por parte del Gobierno ni del Parlamento vasco, a través de la Comisión de Hacienda. "No hacen falta las modificaciones que el PP está proponiendo", ha reiterado.

Por último, el parlamentario de Elkarrekin Podemos Julen Bollain ha criticado que el PP se presente como "defensor a ultranza de la transparencia y de la necesidad de la imparcialidad para evitar

las puertas giratorias". "Tendría guasa si no fuera por la conocida trayectoria de su partido", ha dicho al PP recordando excargos del PP en consejos de empresas como Iberdrola o Vueling, entre otras.

Bollain ha explicado su abstención al considerar

que la propuesta del PP "no es lo suficientemente ambiciosa para cumplir con los retos que la ACV debe afrontar en el futuro", ni responde a una

"necesaria, profunda e integral reforma del conjunto para afrontar las 'puertas giratorias'

