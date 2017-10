El presidente de Aragón pide "no echar más leña al fuego" con la reprobación a Sáenz de Santamaría

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha recomendado este miércoles "no echar más leña al fuego" con la petición de reprobación a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha planteado el PSOE tras las cargas policiales ocurridas este domingo en Cataluña.

En declaraciones a los medios de comunicación en Zaragoza, antes de inaugurar la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Miguel Servet, y preguntado por la petición de reprobación a Sáenz de Santamaría, Lambán ha señalado lo siguiente ante el conflicto abierto en Cataluña: "Me posiciono al lado de los partidos constitucionalistas de este país, al lado del Estado, de todos aquellos que reclaman que exista una respuesta unánime desde el lado constitucionalista a lo que está ocurriendo en Cataluña y me posiciono en el ámbito de todos aquellos que no quieren echar más leña al fuego, porque bastante incendiado está el panorama, tanto dentro como fuera de Cataluña".

Respecto al discurso pronunciado este martes por el rey Felipe VI, Lambán ha considerado que "el jefe del Estado estuvo a la altura de las circunstancias y desempeñó a la perfección la misión constitucional que tiene encomendada".

Especialmente, "cuando señaló la obligación de los poderes públicos del Estado de mantener la legalidad, de mantener el Estado de Derecho y la Constitución que entre todos aprobamos en 1978", ha apuntado Lambán, al incidir en que "el jefe del Estado estuvo a la altura de las circunstancias y ahora se trata de que estemos a la altura de las circunstancias todos los demás".

En este sentido, ha afirmado que el PSOE es el único partido que "hace ya algunos años viene proponiendo la única solución que cabe poner encima de la mesa, que es la de una reforma constitucional", si bien "hasta ahora hemos predicado en el desierto, porque no ha recogido nadie ese guante", ha lamentado.

En todo caso, "no es cuestión de volver la vista atrás y de buscar responsabilidades de quién ha estado más y menos a la altura de las circunstancias en los últimos años, sino que es cuestión de ver qué hacemos ahora".

DIALOGAR Y BUSCAR UNA RESPUESTA COMÚN

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, "habla de diálogo y yo estoy absolutamente de acuerdo con el secretario general del PSOE", pero ha advertido de que "los primeros que tenemos que dialogar y ponernos de acuerdo en una respuesta común al desafío secesionista e ilegal de la Generalitat somos los partidos constitucionalistas", y ha señalado que "la primera sensación de alivio que tenemos que ofrecerles a los españoles es un acuerdo y una posición unánime entre nosotros".

Ha recordado que el PSOE es un partido que, "además de obrero y socialista, es español y lo ha sido desde su fundación". De hecho, ha sostenido que "cuando los españoles nos han valorado, querido y apoyado en mayor medida es cuando nos han visto como un factor de cohesión nacional, cuando nos han visto incluso como el principal factor de cohesión nacional y de mantenimiento de la unidad de España" y en estos momentos "las circunstancias históricas nos emplazan a asumir otra vez esa condición que hemos tenido desde hace 130 años".

Por ello, "tenemos que estar a la altura de las circunstancias" porque el país está viviendo "un momento histórico gravísimo" y se demuestra al comprobar que el Rey "fuera de los discursos de Navidad solo ha comparecido tres veces ante los españoles, en el 23F, como consecuencia del atentado yihadista del 11M en Madrid y ahora mismo", de modo que "es buen indicativo de la gravedad de la situación".

Lambán ha reiterado que "el jefe del Estado estuvo a la altura de las circunstancias y todos, sobre todo los partidos constitucionalistas, debemos estar a la altura de las circunstancias también y si hay un partido constitucionalista por excelencia en este país, sin regatearle méritos a todos los demás, es el PSOE", ha sentenciado.

APOYO A LOS POLICÍAS Y GUARDIAS CIVILES

Además, Javier Lambán ha querido expresar su apoyo y solidaridad con los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil que, desplazados en Cataluña, "lo están pasando mal, que están siendo sometidos a un tratamiento, por parte de una parte de la población catalana, absolutamente intolerable y execrable".

También ha tenido palabras de apoyo y ánimo "a los millones de catalanes que no comparten la hoja de ruta del gobierno sedicioso de la Generalitat de Cataluña y que en algún momento se pueden estar sintiendo desamparados".

En su opinión, "las palabras del Rey también fueron en cierto modo un bálsamo, si es que en este momento caben bálsamos eficaces, frente a lo que está pasando y es obligación de todos los poderes públicos, y desde luego de los partidos que somos plenamente constitucionalistas, sumarnos a ese esfuerzo del Rey por hacerles sentir a los ciudadanos catalanes que no están en la hoja de ruta sediciosa e ilegal de la Generalitat que los queremos, que somos conscientes del problema que existe en aquella parte de España y que queremos buscar soluciones para reacomodarlos a una pertenencia cómoda, fructífera y satisfactoria para el conjunto del país, como viene ocurriendo por otra parte desde hace muchos siglos".

ORGULLOSOS DEL PSOE

El también candidato a la reelección como secretario general del PSOE Aragón ha apuntado que el partido está inmerso en un proceso de primarias que concluirán este domingo, día 8. "Celebro muchos actos, dedico bastantes horas a las primarias" y a reuniones con los militantes, "pero en los últimos días me resulta muy difícil estar hablando con los compañeros de las primarias porque con la que está cayendo, abstraerse del problema de Cataluña, del problema más grave que tiene este país, es bastante complicado".

Por ello, en estos encuentros con los militantes del PSOE en Aragón ha referido que acaba hablándoles de Cataluña, de España y de lo orgullosos que tienen que estar de un partido que "ha sido siempre solución cuando España ha estado en riesgo de fractura".

Lambán ha rememorado una cita de Indalecio Prieto, en la que el político socialista afirmaba que "el separatismo es el suicidio por asfixia de un pueblo y ningún pueblo se suicida". "Ojalá aquella aseveración de Indalecio Prieto, el socialista más grande de la historia junto a Pablo Iglesias y Felipe González, sea verdad", ha deseado.

"Desde luego el PSOE nunca ha estado en ningún movimiento sedicioso, el PSOE ha apostado siempre por la unidad de España" porque "además de ser un partido de izquierdas es un partido constitucionalista por vocación, por definición y porque así lo marcó el fundador Pablo Iglesias y ahora tenemos que estar a la altura de las circunstancias", ha dicho tajante, para concluir que "no estamos en primarias, estamos en el momento más grave que hemos vivido nuestra generación y la generación anterior".

