Podemos emplea el 1-O para revivir la moción contra Rajoy y reclama un referéndum

Podemos encontró este lunes en la crisis territorial y de convivencia abierta en Cataluña un argumento para revivir su moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre quien carga la mayor parte de la responsabilidad por la situación actual. El partido de Iglesias pide serenar la situación, comenzar un diálogo lo más amplio posible y, finalmente, celebrar un referéndum pactado.

El secretario de Organización del partido morado, Pablo Echenique, dijo en una rueda de prensa tras la reunión de la dirección del partido que su objetivo es "echar a Rajoy del Gobierno", porque el presidente no está capacitado para "liderar el diálogo". Especialmente duro fue Echenique al referirse a las cargas policiales vividas este 1-O, acciones por las que calificó a Rajoy como "el comandante de la represión".

"Las fuerzas de seguridad están para perseguir corruptos, delincuentes y terroristas, y no para arrastrar por los pelos a las señoras mayores o disparar pelotas de goma a quemarropa a ciudadanos que se manifiestan pacíficamente", agregó. "Un presidente que utiliza la fuerza, los porrazos, la sangre y los empujones para no tomar medidas políticas no es digno de gobernar España", apuntó por su parte Noelia Vera, portavoz del Consejo de Coordinación.

Presión al PSOE

Echenique y Vera también trasladaron con sus palabras presión al PSOE, al que quieren empujar hacia una nueva moción de censura a Mariano Rajoy, como la que fracasó en el Congreso de los Diputados a mediados de junio. Entonces Podemos la apoyó, PP y Ciudadanos votaron no y los socialistas se abstuvieron. Iglesias y los suyos intentan ahora, nuevamente, poner a los de Pedro Sánchez ante la disyuntiva de salir en la foto junto al PP o sumarse a Podemos.

"O se está con el PP o se está con la democracia", presionó Vera, quien dijo no reconocer al Pedro Sánchez "que ganó las primarias del PSOE" y que el socialista parece ahora una "marioneta" de Susana Díaz. "No se puede condenar la violencia –agregó en referencia a las críticas de los socialistas a las cargas policiales de este 1-O– y a la vez decir que debe liderar el diálogo el autor intelectual de esa violencia".

Vera subrayó que "si Sánchez después de lo que pasó ayer no ve claro que esa es la única forma de traer la paz al país, es que vive en otro país o en otro mundo. Estamos absolutamente decepcionados". La estrategia de Podemos, además de por presionar al PSOE, pasa por profundizar en el diálogo con los grupos catalanes, ERC y el PDeCAT, cuyos representantes asistieron a la asamblea de cargos públicos celebrada en Zaragoza el 24 de septiembre.

Diálogo y referéndum

Fuentes de la dirección de Podemos consideran evidente que existe un "conflicto territorial" y una demanda de "mayor autonomía" por parte de los catalanes y, en ese escenario, creen que "debe haber un referéndum" pactado con el Estado. Ese elemento, la votación, es considerado indispensable por los dirigentes del grupo morado: "Importa menos si deciden en ese referéndum el conjunto de españoles o los catalanes, o cuál es la pregunta. Lo fundamental es que se vote", dice un miembro de la Ejecutiva.

Hasta que se materialice ese escenario, la cúpula de Podemos asegura que hay que "serenar la situación" y que no se puede "polarizar" más el conflicto: "El Gobierno tiene que actuar de forma oportuna y la Generalitat no puede insistir en acciones que fracturen a la sociedad", dice un integrante de la dirección, que pide un diálogo "abierto a todos los partidos" y "también a la ciudadanía". "Sé que puede parecer un discurso vacío, pero la solución tiene que ser lo más amplia posible", apunta.

En la rueda de prensa de este lunes, Echenique mostró su rechazo tanto a una hipotética aplicación del artículo 155 de la Constitución para suspender competencias de la autonomía catalana como a una declaración unilateral de independencia por parte de Carles Puigdemont. En ese sentido, argumentó que el 1-O no ha sido un referéndum legal y con garantías y que, por tanto, no se pueden extraer "conclusiones para el futuro de Cataluña".