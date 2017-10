Rivarés destaca el talento local con proyección internacional en la programación de los teatros municipales

En estos espacios se representarán más de 40 espectáculos en la nueva temporada en la que tiene cabida el teatro, la danza, la lírica, el circo, la música, la magia, los títeres, espectáculos dirigidos a todos los públicos y edades.

Rivarés junto al gerente del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, Víctor López, han presentado la programación que comprende los tres últimos meses de este año. En rueda de prensa, ha recalcado que el talento local con proyección internacional "es incuestionable" en la programación: "Los nuestros tienen derecho a ensayar, trabajar y vivir aquí, pero no solo por ser locales, sino porque su calidad es incuestionable".

En este sentido, ha remarcado que dos compañías locales de teatro y tres de danza estrenan sus obras durante estos próximos meses en los que se contará con el estreno del espectáculo de títeres del aragonés, Javier Aranda.

INICIO

La temporada de teatro de este mes de octubre se inicia en el Teatro Principal, con 'Cyrano de Bergerac', una producción que cuenta con talento local y que está dirigida por Alberto Castrillo Ferrer y encabezada por José Luis Gil. Durante las Fiestas del Pilar, el Teatro del Mercado acoge un estreno de talento local, a cargo de la compañía Belladona Teatro, con su espectáculo titulado 'La boda constrictor'.

Otro estreno local correrá a cago de la compañía Facultad Mermada, con la obra 'Pasar por el aro', con la conocida doctora Aspasia. Tras el éxito obtenido la pasada temporada, regresará Teatro Indigesto al Teatro del Mercado con 'Mariví Mansión', un espectáculo para vivir un halloween teatral muy de la tierra. Un año más regresará el Festival de Improvisación, del 15 al 19 de noviembre, y María José Moreno dirigirá un elenco puramente zaragozano con 'Tudor vs Estuardo'.

Por otra parte, la obra 'Troyanas', con la actriz Aitana Sánchez Gijón y el actor Ernesto Alterio, estará en el Teatro Principal, donde regresará también 'Cabaré de caricia y puntapié' (El Gato Negro), en el décimo aniversario y que cuenta con un premio Max como mejor musical.

'La autora de las Meninas', una obra coproducida por el Centro Dramático Nacional y Focus, estará en el Teatro Principal al frente de la actriz Carmen Machi.

Se contará igualmente con la presencia en los teatros de la ciudad de las compañías nacionales que además han logrado el Premio Nacional de Teatro, Kamikaze, Atalaya-TNT, Chévere, junto a Teatro de la ciudad y Teatro de la Abadía, así como la argentina Timbre 4.

DATOS

El gerente del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, Víctor López, ha ofrecido datos comparativos de asistencia a estos espacios municipales entre la pasada temporada y la de hace dos años.

En la temporada 2015-16 el Teatro Principal había tenido una media de asistencia del 55 por ciento, frente al 62 por ciento de la temporada 2016-17; la cifras del Teatro del Mercado son 35 por ciento frente al 61 por ciento; y las de la Filmoteca un 28 por ciento frente a un 29 por ciento.

"Nuestro objetivo es mantener, afianzar la nueva temporada. Es fundamental y el máximo objetivo es no descender de esos porcentajes" ha enfatizado Víctor López.

"No queremos retroceder en las condiciones de trabajo de estos espacios públicos que no están para hacer negocio, sino para que se facilite la actuación de las compañías locales", ha recalcado Rivarés.

En este sentido ha relatado que en anterior ediciones de las Fiestas del Pilar "se cedían estos espacios a productoras de Madrid para hacer su negocio, pero los teatros públicos son para apoyar a los nuestros". Asimismo, ha dejado claro que el "reto" como Gobierno de la ciudad era "incrementar el grado de asistencia con actuaciones de calidad".

ESTRENOS LOCALES DE DANZA

'Terrenal' es el título de la nueva producción de la compañía de danza La Mov que se estrenará en el Teatro Principal, en el mes de octubre. En diciembre, la Compañía Aragonesa de Danza integrada por las dos formaciones locales dirigidas por Víctor Jiménez (LaMov) y Miguel Ángel Berna presentará su primera producción titulada "Buñuel del deseo", en el Teatro Principal.

El Teatro del Mercado acogerá también espectáculos de danza, como 'Best of you', a cargo de La Intrusa, una compañía de creación artística contemporánea, que desde su formación en 1996 colabora con diferentes artistas nacionales e internacionales interrelacionando diferentes disciplinas. Ha sido Premio Nacional de Danza 2015.

También habrá actuaciones de danza para menores con Tarde o Temprano Danza y Teatro Arbolé, que estrena 'Colorhadas', un espectáculo para que los más pequeños conecten con la danza, la música contemporánea y las imágenes creadas por ordenador.

CONCIERTOS

En los Teatros Principal y del Mercado se contará con la presencia de la cantautora Silvia Pérez Cruz, la salsa de Diego El Cigala, y dentro del ciclo Vagón de Lujo se celebrarán los conciertos del dúo María Arnal y Marcel Bages (dúo revelación de 2016), y el rock de Ainara Legardon junto con el grupo zaragozano Red Baleine.

Por otra parte, dentro del genero lírica, continuarán en el Principal los conciertos de Lied con las actuaciones para estos meses de Sara Almazán y Enrique Bagaria, y del contratenor Hugo Bolivar. Se completarán las actuaciones líricas con dos recitales, a cargo del tenor español José Bros y del estadounidense Gregory Kunde, como anticipo a un programa conmemorativo más amplio para celebrar, el próximo año, el 80 aniversario del fallecimiento del tenor aragonés Miguel Fleta.

PÚBLICO FAMILIAR

La nueva temporada de teatro se vuelca en los espectáculos dirigidos a un público familiar. Tras el éxito de acogida del pasado año vuelve el Festival denominado 'Cucú', con espectáculos para bebés de 6 meses a 3 años, y un poco más. En esta temporada se amplían los horarios en tres, ya que habrá dos funciones matinales y una por la tarde.

El circo también está en la programación. El Teatro Principal acogerá el espectáculo 'inTharsi' (lleno de acrobacias, danza, poesía y mucho humor), que viene de la mano de la compañía eia y el Teatro del Mercado junto con la Escuela de Circo Social de Zaragoza celebrarán la segunda edición de Espacio Reto, con nuevos artistas.

El estreno de 'Vida', un espectáculo de títeres a cargo de Javier Aranda y la magia de Sasha Grilec, dentro de

'Conexiones con.. el sótano mágico', son otras de las actuaciones programadas en esta nueva temporada.

FILMOTECA

La nueva temporada se completa con la programación de la Filmoteca de Zaragoza, en la que se llevarán acabo distintos ciclos de cine, dedicados a Bioestética, programado por la especialista Marta Piñol; Jim Jarmusch, considerado figura a destacar del cine independiente americano; Jazz Cinema, en colaboración con la 34ª edición del Festival de Jazz de Zaragoza; Documental 'El ball del vetlatori' (Marc Sempere Moya); Japón, seis películas japonesas de los últimos años, seleccionadas y patrocinadas por la Fundación Japón de Madrid; y Cine Mexicano, época de oro del cine mexicano (1936-1959).

En esta programación estará también la Muestra de cine realizado por mujeres, ciclo Festival de Festivales, Festival de Cine de Zaragoza, Ecozine, Proyectaragón, Zinentendo y Delicias muestra de cortometrajes aragoneses.

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.