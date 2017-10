La campaña 'No es no' busca, por tercer año, erradicar los abusos machistas en las Fiestas del Pilar

El alcalde, Pedro Santisteve, se pone una chapa de 'No es no' (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha, por tercer año consecutivo, la campaña 'No es no' que busca concienciar a la sociedad en su conjunto sobre la necesidad de erradicación de las conductas y abusos machistas durante las Fiestas del Pilar, que se celebran de l 7 al 15 de octubre.

Chapas, pulseras de tela, tarjetas, posters y tarjetas en lenguaje braille son algunos de los productos de merchandising que se distribuirán en varios puntos de la ciudad para que llegue al mayor número de zaragozanos y visitantes.

Además, en esta edición se ha sumado la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza, que en los establecimiento adheridos distribuirá 600.000 servilletas de papel con el lema de la campaña 'No es no'.

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha destacado la importancia de esta campaña de la que ha recordado se cumple su tercera edición. "Tenemos que ver cómo conseguimos que la sociedad zaragozana se impregne de los valores de respeto a las decisiones de las mujeres y que se conciencie y denuncie cuando haya actos que sobrepasen ciertos límites", ha instado.

Por su parte, la concejala de Educación e Igualdad, Arantza Gracia, ha justificado esta campaña porque los 'pilares' son tiempo de fiesta y también "especialmente peliagudos en agresiones sexistas" para añadir que desde que se implantara en 2015 esta edición se refuerza con más espacios porque "es fundamental concienciar a la población".

"SIN FISURAS"

Arantza Gracia ha explicado que las violaciones "son la punta del iceberg" de las agresiones del día a día y que tienen distinto grado de intensidad y, por ello, ha incidido en que "se tiene que trasladar el mensaje de tolerancia cero al agresor", mientras que las agredidas tienen que saber las herramientas de que disponen y la sociedad "tiene que denunciar y recriminar que se sigan cometiendo agresiones".

Por ello, la campaña tiene tres lemas según estén orientadas a un colectivo u otro. El dirigido al agresor reza así: 'Ofender con un piropo también es violencia. No dejes que la fiesta borre tus derechos'. El eslogan destinado a las víctimas dice: 'La frontera entre lo divertido y lo grosero es tuya. No dejes que la fiesta borre tus derechos'; y mientras que el destinado es el siguiente: 'Hacer frente a las actitudes machistas es tarea común. No dejes que la fiesta borre nuestra responsabilidad".

El presidente de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza, Pedro Giménez, ha explicado que con la distribución de las servilletas de papel con el lema 'No es no' se pretende que los establecimientos adheridos "sean lugares seguros donde se pueda vivir unas Fiestas del Pilar en igualdad y con libertad".

Otra novedad de esta edición es la iluminación de la fachada del edificio Etopia con el mensaje 'No es no' durante las Fiestas del Pilar; y desde el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) se mantiene la colaboración para recordar que está a disposición de cualquier ciudadano el teléfono de atención a las mujeres víctimas de violencia machista 900 504 405.

Asimismo, se han adherido las salas de conciertos y desde el Ayuntamiento de Zaragoza se ha elaborado una declaración institucional para "saber cómo responder ante una agresión porque en este aspecto no hay fisuras", ha asegurado la concejal de Educación e Igualdad para apostillar "Estamos todos a una".

DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL

En el acto de presentación se ha proyectado el vídeo que el rapero y pregonero de las Fiestas del Pilar, Kase O., ha grabado para la ocasión, y que puede visualizarse en el enlace 'https://www.youtube.com/watch?v=kogK51z9DI8'.

El reparto de pulseras, chapas, tarjetas y materiales específicos en la Sala Multiusos del Auditorio (donde se volverá a ubicar el espacio de ocio juvenil con múltiples actividades). Además, el Servicio de Juventud organizará tallares de graffitis para decorar, con lemas de la campaña, varios contenedores de vidrio que serán ubicados en Valdespartera y Parking Norte.

Las pancartas y lonas de la campaña se instalarán en espacios festivos y de ocio en toda la ciudad como Interpeñas Espacio Z Valdespartera, Parking Norte, Carpa Aragón en el parque Macanaz, pabellón Príncipe Felipe, así como roll ups en el Auditorio, Seminario, Oficinas de Turismo, Teatro Principal, Centro Las Armas, Torreón Fortea, Palacio de Congresos y Casa de los Morlanes.

También se va a instalar publicidad en los autobuses urbanos y en 50 mupis distribuidos por toda la ciudad, y con 2.400 carteles en Centros Cívicos, Casas de Juventud, centros educativos, centros de salud, centros de servicios sociales, centros de mayores, asociaciones y juntas municipales, entre otros.

Así mismo, los medios de comunicación aragoneses insertarán la imagen gráfica del 'No es No' en televisión, prensa escrita y digital, y las cadenas de radio mediante la emisión de cuñas publicitarias.

