Briz (CHA) apuesta por un referéndum "amparado por la ley" y "eso se consigue a través del diálogo"

En declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de la convocatoria este domingo de la consulta independentista catalana, Briz ha hecho una "llamada al diálogo y a la política con mayúsculas" para que se pacte un "referéndum legal, democrático y con todos las garantías porque, sino, esto va a ser difícil de solucionar".

Sin embargo, ha lamentado observar "un autoritarismo y una confrontación que en España trae malos recuerdos" porque "el PP ha ido hacia un camino de no mover nada, parapetarse en la ley y la Constitución y el Gobierno catalán no ha respetado la ley y ha buscado planteamientos que no son los más adecuados".

El diputado de CHA ha opinado que no se puede "ir a los registros y detenciones", ni a las "amenazadas o a saltarse la ley", para esgrimir que "no sabemos qué va a pasar el día 1 de octubre", pero al día siguiente "tendremos el problema delante otra vez y habrá que dar protagonismo a la política".

Briz ha recordado que su partido "defiende el derecho a la autodeterminación desde hace más de 30 años y el derecho a decidir de los pueblos" y "en Cataluña tienen derecho a decidir su destino político de forma democrática y libre".

Sin embargo, ha estimado que lo que está ocurriendo "es mala cosa para la convivencia de todos los que formamos este Estado" ya que "cada posicionamiento radicalizado" de unos y otros "enerva el independentismo y el recrudece nacionalismo español y eso es un mal síntoma político para España".

CEGUERA POLÍTICA

El parlamentario de CHA ha apostado por "convivir de forma democrática y debatir con la política y no con la coacción y la amenaza" y ha mostrado su preocupación por "la ceguera política de unos y otros" y por "lo que puede ocurrir con el debate de la arquitectura institucional territorial de España y el papel va a tener Aragón".

Al respecto, Briz ha aclarado que "no somos partidarios del independentismo para Aragón, pero sí creemos en un Estado federal con autonomía financiera adecuada".

