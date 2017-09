Julia Louis-Dreyfus, la estrella de la serie 'Veep', revela que tiene cáncer de mama

Julia Louis-Dreyfus, protagonista de la serie Veep y ganadora de varios premios Emmy, reveló este jueves en un breve comunicado que sufre un cáncer de mama.

"Una de cada ocho mujeres tiene cáncer de mama. Hoy, yo soy esa una", escribió la actriz estadounidense, en un mensaje que publicó en las redes sociales.

"La buena noticia —prosigue el texto— es que cuento con el grupo más glorioso de familiares y amigos para cuidarme y apoyarme, y con un fantástico seguro médico a través de mi sindicato. La mala noticia es que no todas las mujeres tienen tanta suerte, de modo que luchemos contra todas las clases de cáncer y hagamos que la sanidad universal sea una realidad", concluye.

El mensaje de la actriz ha sido interpretado como una referencia a los intentos del presidente de EE UU, Donald Trump, de derogar y sustituir la reforma sanitaria aprobada por su predecesor en el cargo, Barak Obama. La normativa, conocida como Obamacare, extendió las prestaciones sanitarias e hizo que unos 20 millones de estadounidenses pasaran a estar cubiertos por un seguro médico.

Julia Louis-Dreyfus, de 56 años de edad, es conocida, además de por su papel protagonista en la serie Veep —una sátira política centrada en la figura de la vicepresidenta de Estados Unidos—, por su trabajo en el programa humorístico Saturday Night Live y por su papel de Elaine Benes en Seinfeld, una de las series cómicas más icónicas de la televisión estadounidense. También participó, entre otros muchos trabajos, en The New Adventures of Old Christine, interpretando al personaje de Christine Campbell.

En la última edición de los premios Emmy, Julia Louis-Dreyfus hizo historia al lograr, por su papel en Veep, el galardón de Mejor Actriz por sexto año consecutivo, batiendo el récord de premios para un artista por un mismo personaje.