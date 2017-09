Lambán desea que los militantes del PSOE "vuelvan a sentirse protagonistas de la historia del partido"

En declaraciones a los medios de comunicación, Lambán ha recordado que, como candidato en el proceso de primarias que está llevando a cabo el PSOE aragonés, está realizando foros y encuentros con militantes en las tres capitales y en municipios de las tres provincias para explicar su proyecto que se basa "en dos elementos".

En primer lugar, en la "necesidad de fortalecer el Gobierno de Aragón, que está haciendo las políticas más progresistas de España y que si no sufre ningún tipo de interrupción en su trayectoria en el año 2019 será el mejor buque insignia para que los socialistas ganemos las elecciones autonómicas y municipales en Aragón".

En segundo, quiere "abrir el partido a los militantes, actualizar el proyecto político a lo que en estos momentos exigen los socialistas del país", con 32 medidas para que el partido tenga "más militantes y más formados políticamente".

En este sentido, Lambán ha estimado que "la dirección nacional y las regionales en los últimos años se han desentendido de aumentar la militancia y de formarla", una tendencia que se propone cambiar; como también habilitar canales para que los militantes participen en las decisiones de los dirigentes "y para que los controlen más".

Otra de sus propuestas es abrir el partido a la sociedad, a la elección de los candidatos a las Alcaldías de Huesca, Teruel y Zaragoza y establecer "una alianza progresista con entidades" de la Comunidad.

"Es importante que los militantes vuelvan a sentirse protagonistas de la historia del partido", por lo que promoverá una conferencia política anual que decida la línea del partido para ese curso político; que la elección de los diputados provinciales no dependa de la Comisión Ejecutiva Provincial "de turno", sino de los concejales electos en cada partido judicial; y también "es importante que exista la posibilidad de revocar a dirigentes del partido desde las bases cuando esos dirigentes no cumplen con el cometido para el que se les eligió".

RECUPERAR LA ESENCIA DEL PSOE

A mitad de mandato, los militantes podrán analizar y modificar las políticas que esté desarrollando el partido, ha continuado Lambán, al remarcar que "es importante no tanto reinventar el partido como recuperar sus mejores esencias", como "en los años 70 y 80 cuando, venido del exilio, se convirtió en la primera fuerza política de este país y en 1982 ganó las elecciones, una condición que con el paso del tiempo hemos ido perdiendo por inercias de un largo ejercicio del poder y por la irrupción de otras fuerzas políticas y eso lo tenemos que combatir".

Ha propuesto, además, "introducir la tecnopolítica en las casas del pueblo, crear activistas online que nos permitan competir en las redes cuando lleguen las elecciones frente a otras fuerzas políticas que han irrumpido con fuerza y que, pese a que desde el punto de vista ideológico y de seriedad del programa no pueden competir con nosotros, son capaces de hacerlo porque dominan las redes, ese dominio se lo tenemos que disputar", ha dicho tajante.

En estos encuentros también explica la acción del Ejecutivo autonómico en los dos últimos años, que se ha centrado en la "búsqueda de cotas de igualdad crecientes, en el crecimiento de la economía que ha tenido concreción en Teruel, en Zaragoza y en Huesca".

"Mi esfuerzo como presidente no ha tenido ningún tipo de discriminación en cuanto a territorios" y tras indicar que en Huesca se ha esforzado en la construcción de colegios, de centros de salud y en desbloquear asuntos como la nieve, el plan de depuración, la energía eólica o las plataformas logísticas, ha recalcado que ha ofrecido una atención "absolutamente equilibrada hacia todos los territorios de la Comunidad", ha defendido.

LA BICEFALIA NO FUNCIONA

Por otra parte, Javier Lambán ha insistido esta tarde en que "es muy difícil que un presidente del Gobierno pueda seguir desarrollando su función con legitimidad si su propio partido no lo ha apoyado", en referencia a la posibilidad de que este proceso de primarias termine con una victoria de la otra candidata, Carmen Dueso.

"Un presidente que pierda unas elecciones primarias ante la sociedad y los grupos parlamentarios de las Cortes queda tan deslegitimado que el ejercicio de la Presidencia queda absolutamente socavado", ha aseverado, al alegar que "todos los antecedentes apuntan en esa dirección".

De hecho, ha argumentado que "la bicefalia no ha funcionado ni en el PSOE ni en ningún otro partido; ni con Borrell y Almunia, ni en Cantabria y aquí en Aragón cuando Marcelino Iglesias era presidente del gobierno e Isidro Esteban era secretario del partido, tuvo tan claro que no podía haber bicefalia que presentó su dimisión" para que ocupara el cargo de secretario general quien ya era presidente del gobierno de la Comunidad, Marcelino Iglesias. Esta circunstancia "no es una cuestión singular de Aragón sino cómo funciona la política en cualquier lugar del mundo y de España".

Se ha referido, asimismo, a su petición de convocar tres debates en Zaragoza, Huesca y Teruel con la candidata Carmen Dueso, para aclarar que aún no ha obtenido una respuesta, pero un debate "es la mejor manera de confrontar proyectos".

"Si alguien tiene un proyecto lo tiene que explicar", un debate es "clarificador", ha sostenido, al insistir en que estará "encantado en ir con Carmen, que por lo demás es una compañera querida, a debatir a Huesca, Zaragoza, Teruel y a cualquier otro lugar de la Comunidad que ella proponga, pero la pelota ya está en su tejado".

COMPARECENCIA EN LAS CORTES

En otro orden de cosas, Lambán se ha referido a la petición de comparecencia que Podemos había presentado este jueves en las Cortes de Aragón para que el presidente explicase la política del Gobierno autonómico en materia de desahucios y derecho a la vivienda.

"Podemos me ha hecho esa petición de comparecencia en siete u ocho ocasiones distintas", ha señalado, al subrayar que la política del Ejecutivo autonómico en esta materia "es absolutamente imbatible, los resultados conseguidos también", pero "lo que no puede ser es que ofendiendo a la inteligencia haya un grupo parlamentario que se empeñe en poner sobre la mesa ese debate cada dos meses".

Por tanto, la petición "es redundante", aunque para el Gobierno aragonés "el problema es tan grave que es una de sus prioridades, pero me parece un despropósito y un insulto a la inteligencia que Podemos lo proponga un día sí y otro también".

Respecto a la relación con Podemos, ha manifestado que intenta que sea lo "más cordial, más amable y menos agresiva posible, primero porque son un grupo que apoyó mi investidura y sobre todo porque espero tener presupuestos en 2018 y no se me ocurre otra forma que llegando a un acuerdo con Podemos", ha concluido.

