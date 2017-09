Sindicatos policiales celebran en Pontevedra un acto en apoyo de los cuerpos desplazados a Cataluña

En la movilización, a la que se han sumado ciudadanos, los participantes han denunciado el "hostigamiento" que, en su opinión, sufren "las fuerzas y cuerpos de seguridad".

Los sindicatos policiales han querido trasladar su apoyo a todos sus compañeros que desarrollan su actividad laboral en esa comunidad autónoma así como a los desplazados para "garantizar la seguridad y la convivencia pacífica entre los ciudadanos".

Al respecto, el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Vigo, Víctor Vasco, ha apuntado que los agentes que trabajan en Cataluña "están sufriendo la presión mediática y de un sector minoritario de la ciudadanía".

Este representante sindical ha destacado que para este dispositivo, que está previsto que dure más de 15 días, desde Galicia se han trasladado unos 250 efectivos hasta tierras catalanas, de los cuales, unos 100, son policías de la provincia de Pontevedra.

"Ante los sucesos que puedan producirse", estas cuatro organizaciones sindicales, en unidad de acción, expresaron su deseo "de una solución pacífica y democrática" tanto el día 1 de octubre, como los siguientes "y que se restablezca la concordia y la convivencia en esa comunidad autónoma y con el conjunto de España".

De este modo, los representantes de los sindicatos policiales SUP, CEP, UFP y SPP esperan que el domingo la jornada se desarrolle con normalidad y que no se registren problemas que afecten a los agentes ni a los ciudadanos en general. "Queremos que la paz y la convivencia social esté presente y que no haya imágenes fuera de lugar", ha indicado Vasco.

EQUIPARACIÓN SALARIAL

Por otra parte, los cinco minutos de concentración también han tenido como objeto reivindicar la equiparación salarial entre los cuerpos policiales.

Y es que, según han denunciado los sindicatos, un policía nacional o un guardia civil cobra 600 euros menos que un mosso d'Esquadra en el rango inferior, una cifra que se incrementa en cargos de mayor responsabilidad.

Por ello, consideran que el Ministerio de Interior y todos los partidos políticos deben apoyar el incremento económico que demandan. A la misma hora, otro grupo de agentes de la Policía Nacional se concentraba únicamente por este motivo ante la Subdelegación del Gobierno.

