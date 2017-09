Todos los partidos, de acuerdo con investigar en las Cortes el accidente de la helitransportada de Alcorisa

y el Grupo Mixto de crear una Comisión de Investigación para analizar el accidente mortal de la Brigada Helitransportada de Alcorisa (Teruel), ocurrido el 19 de marzo de 2011 cuando se desplazaba a extinguir un incendio forestal, y depurar posibles responsabilidades políticas.

En la sesión plenaria del Parlamento autonómico, este jueves, los partidos proponentes han apostado por investigar este accidente, en el que murieron seis bomberos forestales, después de que haya sido archivado en la instancia judicial y tras comparecer, en 2016, los familiares en sede parlamentaria. El siniestro se produjo al fallar una pieza defectuosa.

Desde Podemos, Marta Prades ha lamentado el "mal llamado accidente de Villastar" y ha defendido la creación de la Comisión al afirmar que "los votos cuentan, las palabras se las lleva el viento".

"Ahora que este espacio es más plural" no se debe "desaprovechar" la oportunidad de poner en marcha la Comisión, ha continuado Prades, quien ha dejado claro que "no somos jueces, ni lo pretendemos", pero "es justo, es ético" realizar una investigación parlamentaria "y debemos recoger la demanda", observando que los familiares "llevan esta lucha en soledad".

Ha exigido que "todos los servicios que presta el Gobierno de Aragón se hagan en condiciones y todas las personas que trabajan para él se sientan amparadas por su Gobierno".

En representación de Cs, Ramiro Domínguez ha señalado que "esta tragedia dejó al pueblo aragonés traumatizado y a las familias hundidas" y aunque la justicia archivó el caso "siempre han quedado dudas", por lo que "las familias han seguido su lucha, que las engrandece todavía más".

La mayor duda para Cs es el informe definitivo de la Comisión de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil. Domínguez ha criticado que se haya archivado "sin investigar lo sucedido", sugiriendo que podría haberse producido "algún tipo de negligencia en esa cadena de mando".

A su juicio, "el Gobierno no estuvo en su momento a la altura" y a los familiares "ni se les pusieron abogados". Ha insistido en las "terribles dudas" de Cs.

La diputada de la Agrupación Parlamentaria de IU Aragón, Patricia Luquin, ha observado que la cámara solo puede depurar las responsabilidades políticas "si las hubiere" y el resto de responsabilidades "tienen otros cauces", abogando por "dar voz a aquellas personas a las que representamos".

Luquin ha recordado que las familias "se han sentido solas, incomprendidas" y que "se generaron muchísimas dudas e incertidumbre", por lo que es necesario saber "qué es lo que ocurrió y por qué ocurrió, quién tomó las decisiones, por qué se tomaron".

"Tendremos que ser capaces de llegar hasta el final e intentar corregir ese sistema de aviación española", ha dicho Luquin, emplazando a trabajar con "rigor, seriedad, ética, compromiso e intentar responder a todas las preguntas, intentar esclarecer qué ocurrió".

EXPECTATIVAS

El diputado del PP, Fernando González, ha hecho notar que los ámbitos político y judicial son "totalmente distintos" y no se deben invadir sus respectivas competencias. "Poder llegar a conclusiones efectivas más allá de las retóricas lo vemos complicado".

Ha manifestado el respeto a las familias y su "máxima consideración", animando a actuar "con la responsabilidad que debemos", expresando su "admiración" por los bomberos forestales fallecidos.

El parlamentario socialista, Darío Villagrasa, ha reclamado que se esclarezca este caso con "total transparencia", subrayando que la causa judicial está cerrada y ha enfatizado la necesidad de no generar expectativas que no se puedan satisfacer.

El ámbito político no incluye la dimensión policial o perital, insistiendo en que las responsabilidades que se depuren serán políticas, no de otro orden, de ahí su "actitud de prudencia para no crear falsas expectativas y procurar decir siempre la verdad".

La diputada del PAR, Lucía Guillén, ha hecho hincapié en que el caso está cerrado en la vía judicial y ha lamentado "de corazón" el "desgraciado accidente", apuntando que los familiares han pedido justicia.

"Nos parece poco realista achacar el accidente a una gestión política", ha planteado Guillén, quien ha entendido el interés de las familias por agotar todas las vías posibles para esclarecer el caso. "No vamos a ser quienes nos neguemos a esa Comisión", ha dicho.

La parlamentaria de CHA, Carmen Martínez, ha indicado que "jamás la política sustituirá a la justicia y la justicia no sustituye a la política". Ha emplazado a trabajar para aprender de "aquellas acciones concretas que puede que se hicieran mal" para que "no vuelvan a ocurrir".

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.