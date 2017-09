Oumo: "No como, no duermo, llevo seis meses sin ver a mi hijo"

Oumo es una mujer de origen costamarfileño que lleva más de 5 meses intentando reunirse con su hijo de 4 años, que se encuentra en un centro de acogida de menores en Melilla. A pesar de haber realizado todos los trámites posibles, como la realización de dos análisis de ADN y la aportación de documentación y fotografías que demuestran su vínculo con el niño, el Servicio de Protección de Menores de Melilla no le ha dado respuesta ni les ha reunido, vulnerando gravemente sus derechos, según denuncia Women's Link.

Oumo y su hijo llegaron a España en patera desde Marruecos, pero en momentos diferentes. El niño cruzó en marzo de 2017 acompañado por su tía, mientras su madre reunía el dinero suficiente para poder pasar y reunirse después con ellos. La embarcación en la que viajaban el niño y su tía fue interceptada por las autoridades, siendo finalmente trasladados a Melilla. El niño fue internado en un centro de acogida para menores y su tía no pudo volver a verle.

Por su parte, Oumo llegó a la península un mes después y tras pasar por el CIE de Algeciras fue trasladada a Jerez, donde reside en un centro de acogida para personas migrantes. Desde allí ha hecho todo lo posible para ponerse en contacto con su hijo, incluso intentando llamarlo el día de su cumpleaños. Sin embargo, a día de hoy no ha conseguido hablar con él.

A pesar de haber realizado análisis de ADN, Protección de Menores de Melilla no los ha reunido "No como, no duermo. Llevo seis meses sin poder hablar con mi hijo. Yo le necesito. No es nada fácil que a una madre le quiten a su hijo. Tengo que recuperarlo, he hecho todo lo que me han pedido, he entregado toda la documentación que tengo y no me dejan ni siquiera hablar con él. Lo único que yo pido es que me devuelvan a mi hijo", denuncia Oumo.

Women's Link Worldwide y La Merced Migraciones, en representación de Oumo, han solicitado en varias ocasiones la reunificación familiar, sin conseguirlo.

En concreto, Women's Link pidió ayuda al Defensor del Pueblo después de que enviaran una prueba de ADN realizada por la madre a Melilla y ésta no fuera tenida en cuenta. En el servicio de Protección de Menores sí ordenaron hacer una prueba oficial, de la que han asegurado estar a la espera del resultado. El pasado 22 de septiembre las autoridades melillenses reconocieron "problemas graves para realizar las pruebas de ADN" y que no se fiaban de la validez de las enviadas por ella, según informa la Cadena Ser. La instititución va a dirigir de inmediato una carta pidiendo que se aceleren las pruebas y mientras permitan el contacto entre la madre y el hijo.

"El Estado español no puede quedarse con los hijos e hijas de las mujeres migrantes por el simple hecho de que se encuentren en situación administrativa irregular. Eso es discriminación y racismo. Oumo está sufriendo y está muy preocupada por no saber cómo está su hijo y porque las autoridades puedan comenzar un proceso de adopción sin su consentimiento, como ya ha ocurrido en otras ocasiones", explica Teresa Fernández, abogada de Women's Link.

Según las organizaciones, la reunificación familiar inmediata es la única medida que aliviaría el sufrimiento de Oumo y su hijo y garantizaría la protección de sus derechos. Ella está dispuesta de ir a donde haga falta con su hijo, aunque preferiría que le dejasen permanecer con él en Jerez, donde vive en un piso para inmigrantes con hijos pequeños.