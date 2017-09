Publican una imagen de los nuevos personajes de 'Avatar': los hijos de Jake y Neytiri

Es uno de esos proyectos que por largo y por extensos en el tiempo parecen que nunca van a ver la luz, pero no es así: las secuelas de Avatarvan cogiendo forma y el interés que suscitan provoca que vayan conociéndose detalles de las nuevas cuatro películas con las que James Cameron completará la saga ambientada en el mundo de Pandora.

La web especializada Entertainment Weekly ha publicado una fotografía en la que aparecen varios actores jóvenes y niños que participarán en las próximas películas. No se especifica quién es quién, pero sí que entre ellos están los que interpretarán a los hijos de Jake y Neytiri, protagonistas de Avatar (a los que dan vida Sam Worthington y Zoe Saldana).

La primera de las cuatro nuevas entregas llegará en 2020 y ya se conoce que habrá un nuevo clan Na'vi, llamado Metkayina. Algunos de los niños que aparecen en esa foto interpretarán a niños de esta nueva tribu que entra en escena y que habitan en los arrecifes de los gigantes océanos que serán uno de los escenarios principales de las próximas entregas.

Pero en esta historia, en cuyo rodaje se han invertido mil millones de cólares, también hay niños humanos. De hecho, en la fotografía sólo el está identificado con su nombre y su correspondiente papel (del resto se conocen quienes son, pero no a quién interpretarán). El joven actor Jack Champion, a la derecha, con camisa azul en la imagen, interpretará a Javier 'Spider' Socorro, un niño nacido en un complejo militar.

Esta pandilla de adolescentes y niños "representan a la futura generación de Pandora y desempeñan un papel muy importante, no sólo en esta película sino en todas las películas", según hizo ver el productor ejecutivo de Avatar, Jon Landau.

