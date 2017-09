Feijóo defiende que hará lo que dicten los letrados de O Hórreo sobre la AP-9 y el BNG avanza un recurso al TC

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado los logros en la "gestión compartida" de la Autopista del Atlántico (AP-9)

y, en concreto, que Galicia deje de asumir el pago de parte de las bonificaciones de los peajes de Rande y A Barcala, con "un ahorro de 400 millones" hasta 2048. Al tiempo, ha insistido en que no renuncia al traspaso y en que seguirá "los dictados" de los letrados de la Cámara, estudiando "vehículos legales" si así lo recomiendan.

Lo ha manifestado durante la sesión de control, en respuesta a Ana Pontón (BNG) y a Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG), quienes han lamentado su actitud ante el veto reiterado por parte del Gobierno central y de la Mesa del Congreso a debatir sobre la transferencia de la AP-9 a Galicia. Enfrente, el presidente ha defendido que para él "Galicia es lo primero" y ha reivindicado el apoyo recibido en las urnas en las sucesivas convocatorias electorales.

"Galicia no tiene presidente, tiene a un inquilino en Monte Pío", ha contrapuesto la portavoz del BNG, quien ha ironizado con que el "Galicia primero" de Feijóo solo es un lema electoral, toda vez que, para el dirigente autonómico, "lo primero es Rajoy, caiga quien caiga". "Rajoy y sus ministros, y entre sus favoritos está Íñigo de la Serna", ha subrayado la dirigente nacionalista.

Pontón ha ironizado con que al titular de Fomento "le gusta mucho pasear por Galicia y ya la ha visto en todas las estaciones". Sobre la última visita de De la Serna, ha incidido en que "solo sirvió para decir que se pasa por el forro las leyes que parten del Parlamento y que le importa un pito" lo que se acuerde en O Hórreo. "Nos confirmó el veto y dijo que sobraba el diálogo, lo que sobra es su prepotencia y la estafa de los peajes", ha advertido.

Muy crítica con que a los populares "se les llene la boca hablando de democracia" mientras quieren "impedir votar" en Cataluña y con que veten debatir una iniciativa unánime del Parlamento gallego, ha lamentado que a Feijóo lo "ninguneen" en su partido y, en consecuencia, Galicia sea también "ninguneada".

Enfrente, ha reivindicado actuar ya frente a lo ocurrido en relación a la AP-9 y ha instado a que los 75 diputados del Pazo do Hórreo firmen un recurso para llevar ante el Tribunal Constitucional (TC) frente al "veto". "Yo lo voy a hacer, ¿lo va a hacer el diputado Feijóo?", ha preguntado, y ha instado también a aprobar una declaración institucional "reprobando a Mariano Rajoy y a Ana Pastor (presidenta del Congreso)

por su desprecio continuo a todos los gallegos".

"LO QUE DIGAN LOS LETRADOS"

Feijóo, quien no se ha pronunciado expresamente sobre la petición de reprobación a Rajoy y a Pastor, sí que ha aludido al anuncio del recurso del TC por parte del BNG, y lo ha hecho para poner en duda su recorrido, antes de subrayar que él y los suyos se ajustarán a lo que determinen los letrados del Parlamento autonómico, estudiando "vehículos legales" si así lo plantean.

En su intervención, también ha reivindicado el apoyo recibido en las urnas y, en un juego de palabras con los lemas electorales de su partido, ha subrayado que, como él pone "a Galicia primero", en las elecciones del 25 de septiembre del año pasado los gallegos dijeron "sí" al PPdeG y pudo revalidar su tercera mayoría absoluta, mientras que el BNG obtuvo "el peor resultado desde el siglo XX".

"Pero usted está muy contenta y sus compañeros también, prosigan así", ha continuado Feijóo, quien ha reivindicado que la prueba de que para él los intereses de Galicia son "lo primero" es que su Gobierno ha logrado "la gestión compartida" de la AP-9 y ahorrar 400 millones gracias a que el Ejecutivo estatal asuma de forma completa los peajes bonificados".

También ha recordado que en 2007 "el BNG votó en contra del traspaso de la AP-9", mientras que el PP "no ha cambiado de postura". "Yo sé que a los nacionalistas de manual no les interesa Galicia, solo les interesa el nacionalismo", ha lamentado el presidente, antes de ejemplificar con el cupo para la financiación que defiende el BNG y de subrayar que ahora el Gobierno central invierte un porcentaje mayor de recursos en Galicia que cuando el bipartito dirigía la Xunta.

"Ustedes fueron los que apoyaron en el Senado a la exministra Magdalena Álvarez. Esa si que no venía por Galicia y el BNG fue clave para no reprobarla. Yo asumo mi biografía. ¿De qué se nos acusa? ¿De ahorrar 400 millones a Galicia? Dice usted que puede presentar un recurso de inconstitucionalidad. Me gustaría que me lo aclarase. Seguiremos los dictados de los letrados de la Cámara, espero que usted también lo haga", ha manifestado.

UN FEIJÓO "POSTRADO Y MUDO"

Por su parte, el portavoz del PSdeG en la Cámara, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha acusado al titular de la Xunta de permanecer "callado, postrado y mudo" mientras que el Gobierno y la Mesa del Congreso vetan el debate de la transferencia de la AP-9. También le ha echado en cara los "recortes" en los presupuestos para Galicia y en áreas como la dependencia, para concluir que "abdica en la defensa de Galicia" para "no incomodar" al PP.

A continuación, ha desafiado al presidente a presentar un conflicto de competencias ante el Constitucional y, si ve que los mecanismos legales no tienen recorrido, a iniciar "acciones políticas" encabezando una delegación gallega que vaya al Congreso a "decirle a Rajoy cuál es la posición de Galicia" frente al "filibusterismo" y a las "falsedades" usadas para el veto al debate sobre la AP-9.

Según Feijóo, quien ha reiterado su compromiso de cerrar el año con 52.000 atendidos y la legislatura con 60.000, quienes "deberían dar explicaciones sobre la dependencia son los socialistas", que "dejaron el país sin un duro" y aún "presumen". También ha preguntado a Leiceaga si estaría dispuesto a presionar en su partido para que se desbloqueen los presupuestos y poder avanzar en la financiación autonómica.

RECHAZO A "FUEGOS DE ARTIFICIO" DE SEIS DIPUTADOS

"El déficit sin contabilizar procedía del comportamiento de comunidades del PP", ha replicado Leiceaga, antes de añadir, frente a las críticas de Feijóo al modelo de financiación pactado con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno estatal, que "el que hablaba catalán en la intimidad, José María Aznar, cedió el 30 por ciento del IRPF a la Cataluña presidida por Pujol".

"Y el ministro que más venía por Galicia era Francisco Álvarez Cascos, Medalla de Oro de Galicia e identificado como FAC en los papeles de la Gürtel", ha continuado Leiceaga, quien sí ha asegurado que estaría "dispuesto a hacer un esfuerzo" con su partido para avanzar en unos presupuestos que contribuyesen a "eliminar ajustes y a que sanidad y educación recobren protagonismo". "A usted le gustaría estar en el cuerpo de Rajoy, pero de momento no puede", ha afeado.

También ha insistido en que Feijóo debe actuar frente al veto a debatir sobre el traspaso de la AP-9. "Galicia no tiene amigos ni enemigos. Tiene intereses permanentes, los que yo defiendo y voy a defender con inteligencia, diálogo y prudencia", ha replicado el presidente, antes de insistir en que, si los letrados de la Cámara señalan "mecanismos legales", serán estudiados. "Pero no los fuegos de artificio presentados por seis diputados en forma de un recurso que no sería admitido a trámite", ha zanjado.

Finalmente, Feijóo ha vuelto a reivindicar de forma genérica sus acciones para defender los intereses de Galicia y ha aludido al naval y, en concreto, a los astilleros públicos de Navantia en Ferrolterra, "que los socialistas dejaron sin carga de trabajo". "Lamento que los presupuestos (del Estado) no se presenten rápido, a lo mejor podíamos celebrar algún contrato importante para los astilleros gallegos", ha concluido Feijóo.

