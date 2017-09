Suspendida la sesión, por segunda vez esta semana, por discrepar la oposición con el orden del día

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha sido suspendido, por segunda vez esta semana al no haber quórum suficiente, después de que los cuatro grupos de la oposición no hayan entrado al salón de plenos al no haber incluido el equipo de gobierno en el orden del día el expediente de disolución y subrogación de la plantilla de seis trabajadores de la sociedad municipal zaragoza@desarrolloexpo.

En el salón de plenos solo se han sentado en sus escaños los nueve

concejales del equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) y el alcalde, Pedro Santisteve, ha expresado su "indignación" por esta reiterada actitud de la oposición.

Santisteve, ha calificado de "incomprensible" la actitud que han adoptado los cuatro grupos de la oposición, PP, PSOE, CHA y Ciudadanos (Cs), al abandonar el pleno lo que ha obligado, según el reglamento, a volver a convocarlo en la siguiente sesión plenaria prevista, que será este viernes, 29 de septiembre.

Para el alcalde, esta reiterada actitud de la oposición es una "dejación de funciones y es una grave irresponsabilidad política" y ha recordado que reciben un sueldo por hacer su trabajo, que entre otras cosas, "es acudir a los plenos".

Ante la petición de diálogo de la oposición, Santisteve ha decidido recibir, de forma individualizada, a cada uno de los cuatro portavoces de la oposición.

Además, para este jueves, 28 de septiembre, a las 11.30 horas, ha sido convocada una Junta de Portavoces.

