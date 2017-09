La feria de arte Swab Barcelona cumple su décimo aniversario con la presencia de 70 galerías

Termina el mes de septiembre pero continúa la temporada de apertura de galerías y, por ende, los festivales y las ferias de arte en las que suelen concentrarse la mayoría la mayoría para dar el pistoletazo de salida. Después de Apertura, Hybrid y Estampa en Madrid y de forma simultánea a Barcelona Gallery Weekend le llega el turno a Swab Barcelona. La feria catalana cumple este 2017 una década de existencia y da el salto a la madurez con una edición repleta de novedades.

Esta cita con el arte, que se celebrará entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre en el Pabellón Italiano de la Fira de Barcelona, junto a la Font Màgica de Monjuïc, reunirá este 2017 a 70 galerías con obras que oscilarán entre los 50 y los 50.000 euros. Habrá espacio para el arte emergente y también para artistas consolidados como Carlos Pazos, Joan Fontcuberta, James Rielly, Santiago Vélez y Laura Bruce. El fin último de todos ellos es "provocar, pensar, sentir, amar y despertar", como indica Joaquín Díez-Cascón, principal impulsor de Swab.

En total, el evento artístico presentará siete programas aparte del general en el que participan galerías de todo el mundo. Swab Seed, acoge seis espacios experimentales y autogestionados de Bogotá, Zúrich, Nueva York, Tarragona, Berlín y Londres; On Paper, centra su atención el el papel como medio reuniendo desde dibujos a instalaciones; Swab Performance, contará con la participación de cinco artistas jóvenes ucranianos que trabajan aunando arte, activismo y denuncia social; y Focus Mediterráneo, reúne plataformas independientes de Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Siria, Líbano, Palestina y Marruecos que visibilizan a artistas fuera del circuito tradicional.

A estos se suman Ephemeral, que de presenta obras basadas en medios como la instalación, la performance o el videojuego que interactúan con el público y planean una reflexión sobre la vida contemporánea, el capitalismo y la globalización; IN/OUT, que muestra a artistas representados por galerías que pueden estar presentes o no en la feria; y MYFAF (My First Art Fair), que apoya a galerías jóvenes con menos de dos años de vida y les permite participar gratuitamente en su primera feria internacional.

Visitas privadas a talleres de artistas

También se ha renovado para esta ocasión el comité de selección de las galerías participantes formado ahora por Susanne Birbragher, subdirectora commercial de Art Nexus; Giuseppe Casarotto, ingeniero y presidente del ClubGAMeC de Bérgamo; Alfredo Hertzog, presidente de Hertzog Art Business, y Harold Berg, economista y miembro del Photography Committee del Whitney Museum; así como los comisarios independientes Domenico de Chirico, Albertine de Galbert, David Armengol y Marisol Rodríguez.

Otros evento paralelo será Coleccionistas Swab, que promueve espacios particulares e instituciones de Barcelona entre los coleccionistas que acuden a la feria. En esta edición, Omar López-Chahoud, director artístico de la feria Untitled, comisaría Behind the Artist, que consiste en una visita privada a los talleres de seis artistas con base de operaciones en la ciudad.

También se presenta en el Arts Santa Mònica la exposición En busca del territorio comisariada por el coleccionista y miembro del comité de Swab Alfredo Hertzog. La muestra reflexiona sobre el concepto de territorio, a partir de las obras de tres videoartistas brasileños: Deborah Engel, Joao Castillo y Ayrton Heráclito.