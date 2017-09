La Guardia Civil entrega la segunda citación al alcalde de Seròs (Lleida) en su casa

"Eran casi las cinco de la tarde cuando han llegado dos agentes de la policía judicial, dos guardias civiles de paisano, me han entregado la citación. Ya les he dicho que no voy a ir, además a esa hora tengo un entierro", ha afirmado Gabriel Pena, en declaraciones a Europa Press.

Hoy también ha recibido la segunda citación el alcalde de Alcarràs, Miquel Serra (ERC), que tampoco tiene la intención de acudir a declarar y el de Bell-lloc d'Urgell, Carles Palau (ERC), que estaba citado este martes, no se ha personado.

Consulta aquí más noticias de Lleida.