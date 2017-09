De Lorenzo critica la "frivolidad" del alcalde de Oviedo

Horas después de conocerse que la Policía Nacional había descartado la existencia de una agresión sexual, De Lorenzo ha criticado esas declaraciones del socialista.

"Parece ser que no hay tal violación, que las declaraciones de ella no coinciden con lo dicho y que el informe del forense también acredita que no ha habido violación; por lo tanto, esta alegría y esta frivolidad con la que se habla mejor se empleaba en trabajar", ha señalado De Lorenzo en unas declaraciones a los medios de comunicación realizadas en Oviedo, emitidas por Radio Asturias y recogidas por Europa Press.

REFERÉNDUM

De Lorenzo también ha hablado de otros asuntos, como la situación generada en Cataluña con la convocatoria del referéndum del 1 de octubre. Tras confirmar que ha habido efectivos de la Guardia Civil que se han trasladado a Cataluña, De Lorenzo se ha mostrado disgustado y ha criticado a los independentistas.

"Si hay algunos que no están a gusto viviendo en España, pues mire usted, lo mejor que pueden hacer es adaptarse o buscar otro país que les acoja", ha sentenciado.

