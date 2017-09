El Museo Patio Herreriano inicia el jueves el ciclo 'Lecturas necesarias' dedica en su primera lectura a Thomas Bernhard

Como señala el traductor Miguel Sáenz-, Bernhard se recrea de manera admirable en dos de sus principales obsesiones: la enfermedad y la música; y lo hace mediante infinitas variaciones en un marco de representación definido por los contrastes grotescos.

Así descubrimos el discurso detallado acerca de una autopsia con el sonido de fondo de Die Zauberflöte, o la presencia de un padre ciego y alcoholizado dependiente enfermizamente de su hija, una aclamada cantante de ópera.

Con todos estos elementos, este autor, admirador de los buenos intérpretes, ha elaborado una intensa partitura para lucimiento de los actores, con unos personajes que transitan, desde un sórdido existencialismo a una suerte de humor descarnado, que forzará una risa liberadora.

La obra es uno de los títulos emblemáticos de Bernhard. Fue estrenaada en 1972 en el Festival de Salzburgo, lo que supuso un gran escándalo. Esta vez no por la temática, como ocurrió con otras obras de este autor, sino porque Bernhard quería dejar al público en total oscuridad los últimos minutos de la obra y las normativas prohibían que se apagaran las luces de seguridad y emergencia ante lo cual el polémico autor retiró el permiso y sólo se representó tres días (con dirección de Claus Peymann e interpretación de Bruno Ganz) esta tragicomedia de humor negro que luego sí ha subido a conocidos escenarios europeos y se ha convertido en un clásico.

EL AUTOR

Thomas Bernhard (Austria, 1931-1989), poeta, novelista y dramaturgo austríaco, nació en Heerleen (Holanda) el 9 de febrero de 1931 pero ha residido la mayor parte de su vida en Austria y Alemania.

Tras vivir los últimos años de la II Guerra Mundial en Salzburgo y posteriormente varios años recluido en un sanatorio a causa de su mala salud, entre 1952 y 1957 estudió música y arte dramático en la Academie Mozarteum de Salzburgo.

A partir de entonces se estableció en la Alta Austria para dedicarse de lleno a la literatura. En sus poemas y novelas, Bernhard ha explorado el tema del absurdo en la vida y los sentimientos humanos, así como las presiones que llevan a las personas al borde de la locura.

LECTURAS NECESARIAS

Textos dramáticos leídos es un ciclo que el Museo Patio Herreriano desarrollará a lo largo de los próximos meses con el deseo de mostrar y dar voz a textos imprescindibles en la literatura y el teatro, -que desgraciadamente no son fáciles de conocer- y que suponen un ejemplo de claridad con la que algunos intelectuales nos muestran la realidad con la que convivimos y que no vemos o no queremos ver.

El objetivo es recuperar historias y textos que desgraciadamente se han convertidos en raros, extraños, y que quizás muestren un empobrecimiento cultural con el que estamos en contra, ya que ello supondría el fin de un humanismo tan necesario en estos momentos de crisis y dudas.

El coordinador de este ciclo es Eduardo Fernández Gijón. Desde sus tiempos de estudiante en Valladolid, Eduardo Fernández Gijón ha participado en un buen puñado de proyectos teatrales.

Ha estado en la fundación de grupos y compañías como Vírgenes Necias, Teloncillo y Teatro Corsario. Colaboró como actor en distintas propuestas de Corral de Comedias, Teatro del Azar, Compañía de J. A. Quintana, J. Gorosco, Likas y otras.

Tienen toda la razón algunos de sus amigos profesionales del teatro cuando le dicen que no es más que un diletante. Durante más de 35 años su vida profesional ha transcurrido en la Universidad de esta ciudad donde se doctoró con una Tesis sobre la obra de Walter Benajamin y ha impartido clases hasta hace poco. Ahora, de nuevo en el teatro, ha vuelto a involucrarse, de la mano de J. Semprún, en una producción de Teatro Corsario.

