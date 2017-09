TVE admite que la máquina que pone sus subtítulos "a veces no entiende bien una palabra"

'RTVE Responde' ha reconocido este domingo que su sistema de subtítulos a veces falla al no poder reconocer algunas palabras. El programa recibió una queja de un televidente, denunciando los errores que se producen cuando se subtitulan programas en directo.

El ente público ha atribuido estos errores a las máquinas, pues según ha descrito, la máquina que emite el subtítulo transcribe lo escuchado y "a veces no entiende bien una palabra", sobre todo cuando se trata de nombres propios o lugares. Aun así, ha destacado que la tasa de acierto del subtitulado es del 95% y que RTVE dispone de la "última tecnología".

Etapas completas

Además, 'RTVE Responde' admite que no puede emitir las etapas de La Vuelta ciclista a España desde el principio porque "el esfuerzo económico y de medios es enorme", ante las quejas que ha recibido por parte de los telespectadores.

Según ha indicado el programa de RTVE dedicado a responder a las quejas de los espectadores, la emisión de las etapas desde su comienzo es "posible", pero de momento el ente público no tiene "previsto" hacerlo. "El esfuerzo económico y de medios es enorme y no podemos asumirlo", ha indicado la directora de Deportes de TVE, Yolanda García Cuevas, que ha defendido, no obstante, que para la retransmisión de esta prueba deportiva este año se ha incluido un segundo helicóptero.

La Vuelta ha centrado otra de las quejas, en la que una ciudadana ha señalado sentir una "gran decepción" hacia los comentaristas, que se centran, a su juicio, en cinco ciclistas y no en el resto, cuando todos los deportistas realizan "el mismo sacrificio". El presentador del programa ha defendido la labor de los periodistas afirmando que realizar lo que pide la espectadora "periodísticamente hablando es muy difícil". Por su parte, García Cuevas ha defendido que el trabajo de RTVE en este sentido depende del "desarrollo de la carrera" y que se intenta "ir contando historias de todos los corredores, pero no siempre es posible".

Por otro lado, otras de las quejas se ha referido a los incumplimientos de horarios de Teledeporte. En este sentido, García Cuevas justifica el cambio de emisión de partidos por los cambios de "criterio", como sucedió con la victoria de Garbiñe Muguruza, al considerar que era un "título de una participante española en un gran torneo".

En general, ha calificado de "incontrolables" las duraciones del deporte, especialmente del tenis, pues "destrozan la programación", pero insiste en que desde RTVE se intenta avisar de esos posibles cambios de horario, aunque admite que se está trabajando en que estos avisos sean en tiempo real.

La directora de Deportes de TVE también ha avanzado las principales novedades del canal Teledeporte para esta temporada. La liga nacional de fútbol sala, rugby, patinaje o la selección española de fútbol coparán la programación del canal deportivo, en el que también se apostará por el deporte femenino, con la retransmisión de los partidos de tenis de Garbiñe Muguruza, de bádminton con Carolina Marín, el campeonato de Europa de natación, o los partidos de las 'guerreras' de balonmano.

Por otro lado, 'RTVE Responde' ha recogido una reclamación por la intervención de la doctora Poyales en 'La Mañana', programa en el que sostuvo que "el uso de lentes de contacto a cinco años vista es más peligroso que operarse". Una ciudadana ha exigido que 'La Mañana' no llame a "médicos no neutrales que tienen intereses en el tema" del que hablan, pues Poyales es especialista de cirugía en una clínica de oftalmología. El ente público ha defendido la intervención de la doctora diciendo que un médico, "tiene la obligación de informar" a pacientes y telespectadores sobre determinados temas.

Repeticiones de 'Bob Esponja'

Finalmente, el programa ha respondido a las quejas de quienes piden que se reconsidere la emisión de la serie 'Los Diablillos', de Clan, porque los niños no la entienden, y a las reclamaciones referidas a 'Bob Esponja', en este caso porque algunos telespectadores consideran que se emiten demasiados capítulos a diario.

Sobre 'Los Diablillos', RTVE sostiene que se trata de una serie apta para todos los públicos y que, al contrario de las quejas, sí presenta, al final del episodio, una moraleja. En lo que se refiere a 'Bob Esponja', RTVE justifica las repeticiones alegando que se trata de un contenido que "gusta mucho" a los niños y porque es "educativa".