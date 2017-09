Donald Trump retira la invitación para visitar la Casa Blanca a Stephen Curry

El presidente de EE UU, Donald Trump, retiró este sábado una invitación para visitar la Casa Blanca que había enviado a Stephen Curry, la estrella de la liga de baloncesto NBA que juega en los Golden State Warriors.

"Ir a la Casa Blanca se considera un gran honor para un equipo del campeonato. Stephen Curry está dudando. Por tanto, ¡la invitación se retira!", afirmó Trump en un mensaje en su cuenta personal en la red social Twitter.

Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn!