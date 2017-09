Chus Pato ingresa en la RAG con una reivindicación de la enseñanza de la poesía entre la juventud

La poetisa ourensana Chus Pato (1955) ha ingresado este sábado como miembro de número en la Real Academia Galega con un discurso en el que ha defendido que se acerque la poesía a las nuevas generaciones a través de la educación y en el que ha reivindicado el aumento de la presencia femenina en el seno de este órgano.

El acto ha tenido lugar en el Paraninfo del IES Otero Pedrayo de Ourense, donde la escritora realizó sus estudios, y ha contado con la presencia del conselleiro de Cultura, Román Rodríguez; el presidente del presidente el Parlamento, Miguel Santalices; la diputada de En Marea Ánxeles Cuña y el alcalde de Lalín, Rafael Cuíña, entre otros.

"Me ha hecho mucha ilusión volver a estar aquí, donde hice mi ingreso muerta de miedo con nueve años", ha señalado una "emocionada" Chus Pato, que a pesar de no residir en la ciudad de As Burgas ha recordado que para ella "es la única ciudad del mundo real".

En su discurso de ingreso la poetisa ha reclamado el "derecho de los niños y jóvenes" a "ser educados en el arte de la poética" y que puedan desarrollar esta pasión a través de estudios superiores de Poesía

"si así lo desean".

Por ello ha defendido la puesta en marcha de "cátedras" que impartan estudios de poesía como ya ocurre "en otras universidades del planeta", y que deberían servir como "altavoz" para los poetas ya consagrados y como punto de encuentro para que "las generaciones más jóvenes puedan recoger su herencia".

Así, ha echado mano de su experiencia personal y ha recordado el "importante papel" que jugaron en su vida nombres como el del exacadémico Xesús Ferro Couselo, que fue su profesor en el instituto y que llegó a "encubrir" su participación en un acto de la UPG ante la policía franquista.

MAYOR PRESENCIA FEMENINA

Pero, además de reivindicar a la poesía como "uno de los medios que usa cualquier idioma para sobrevivir", la nueva académica también ha apostado por la necesidad de una mayor presencia de las mujeres en instituciones como la RAG.

En esta línea se ha remitido a las palabras de la académica, recientemente fallecida, Xohana Torres en las que afirmaba que "las mujeres sostienen la mitad del cielo". "Lo normal es que también podamos estar en esa otra mitad de la tierra, sin estar escondidas", ha añadido Pato.

Para la escritora ourensana "la RAG está haciendo un esfuerzo" en esa dirección, por lo que "espera" que la vacante de Xohana Torres "también sea cubierta por una mujer".

MOMENTO HISTÓRICO EN LA RAG

El propio presidente de la Real Academia Galega, Víctor F. Freixanes, ha destacado que "por primera vez en la historia" de esta institución la nueva académica ha hecho su ingreso escoltada por dos mujeres, las escritoras Marilar Alexandre y Fina Casalderrey.

Freixanes ha calificado como "una gran alegría acoger" a una "nueva compañera" que representa "el gran impulso de las letras contemporáneas en Galicia y la incorporación de la mujer como parte activa de todos los ámbitos de la sociedad".

Además ha considerado que la presencia de las académicas significa un relevo para "la bandera que un día irguió Rosalía de Castro".

Chus Pato ocupa la silla que ha quedado vacante tras el fallecimiento del también ourensano Xosé Fernández Ferreiro, a quien recordó con afecto. "A él me une la ribera del Miño, tierra de mi padre" dijo la escritora, que también ha rememorado a otros académicos que la precedieron en este puesto como Francisco Fernández del Riego, Florentino López Cuevillas y Uxío Carré.

LA ESCRITORA

Nacida en 1955, Chus Pato es una de las voces más innovadoras y de mayor proyección de la poesía gallega contemporánea. Es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago. Desde 1995 reside y trabaja en Lalín (Pontevedra).

Los versos de Secesión (2009), leídos por ella misma forman parte, desde 2015, de los fondos sonoros de la Woodberry Poetry Room de la Universidad de Harvard, junto a los de Jack Keoruac, T.S. Elliot o Borges. Es el primer autor en lengua gallega que forma parte de esta prestigiosa biblioteca.

