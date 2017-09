Noriega defiende la moción de CA y BNG que condena la "criminalización" del conflicto político de Cataluña

El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, ha defendido este viernes la moción de Compostela Aberta y BNG que condena la "judicialización y criminalización" del conflicto político de Cataluña, que ha sido aprobada a última hora de este jueves.

Según ha explicado el regidor tras la junta de gobierno local, esta moción busca que la Corporación de Santiago se posicione debido a la "gravedad" de los hechos que están sucediendo en Barcelona. En concreto, se refiere a las detenciones que tuvieron lugar en Cataluña por la organización del referéndum del 1 de octubre convocado por la Generalitat.

"Entendemos que cualquir conflicto político hay que solucionarlo políticamente y en base al diálogo, y no en base a la judicialización y a la criminalización de expresiones colectivas", ha subrayado el regidor compostelano, quien ha recordado que estas expresiones son "muy amplias".

No obstante, ha rechazado opinar si son "mayoritarias o minoritarias". "Entre otras cosas porque no se deja preguntar, pero claramente son muy amplias", ha apostillado al respecto, justo antes de indicar que lo que está sucediendo en Cataluña "puede ser un punto de no retorno" en las relaciones entre esta comunidad y el conjunto del Estado.

"Yo creo que la moción aprobada ayer, que está en redes para que cualquiera la pueda leer, es una moción que apuesta por el diálogo y los derechos civiles, que planta y no pisa y que manda un mensaje de que los conflictos en democracia únicamente se pueden solventar con más democracia", ha sentenciado.

CRÍTICAS DE HERNÁNDEZ

Preguntado por las críticas del portavoz del PP en el Ayuntamiento de Santiago, Agustín Hernández, quien tildó a Noriega de "radical" y "antisistema", este último ha destacado que en la junta de portavoces se informó a los portavoces de todos los partidos de esta moción. "El hecho de que fuera con nocturnidad y alevosía (en alusión a las palabras de Hernández) es porque tenemos plenos muy largos que suelen finalizar a las 12 de la noche", ha señalado.

A continuación, le ha reprochado a Hernández el hecho de haber presidido "un gobierno de concejales no electos después de múltiples imputaciones y sentencias judiciales". "Y él habla de que por posicionarnos políticamente colocamos al Ayuntamiento de Santiago fuera de la ley...", ha criticado el alcalde de Santiago.

"Esa es la tónica que queremos combatir: la criminalización y judicialización del discrepante", ha remarcado Noriega en alusión a las críticas de Hernández, para luego asegurar que "quien utiliza ese lenguaje beligerante lo hace conscientemente" y "no tiene interés en solucionar el conflicto", sino en "enquistarlo".

"Nosotros no somos de esos. Ni nosotros ni el BNG. Y me consta que, aunque votara de manera diferente, tampoco el PSdeG", ha zanjado Noriega.

