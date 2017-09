PP advierte a Urkullu de que su propuesta, aunque con "palabras edulcoradas, conduce al mismo desierto" que en Cataluña

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha censurado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, haya defendido "precisamente hoy" una propuesta que "reivindica el derecho de autodeterminación" con "palabras edulcoradas" y ha advertido de que, aunque "suene menos agresiva" que la de Cataluña, "conduce al mismo desierto". En este sentido, cree que Urkullu plantea "el suicidio" de España, pero "pactado".

Asimismo, ha asegurado que su partido desea "mantener la colaboración" con el Gobierno vasco en los objetivos que puedan compartir, y ha instado a "sopesar las consecuencias de cambiar de compañero de viaje".

En el pleno de Política General, el dirigente del PP vasco ha lamentado que el lehendakari haya reivindicado, en su intervención, "precisamente hoy", el derecho de autodeterminación, pero "con palabras edulcoradas". "Nos preocupa esa atracción fatal que les empuja cada cierto tiempo a la posición de los más radicales. Nos preocupa que la estabilidad de que disfrutamos en Euskadi pueda romperse para embarcarnos en aventuras que no llevan a ninguna parte", ha afirmado.

En este sentido, ha defendido que "la vía vasca debe ser la del diálogo de verdad", y ha advertido de que, aunque la propuesta planteada por Urkullu "suena más amable y parece menos agresiva que la de sus compañeros catalanes, conduce al mismo desierto".

Por ello, le ha pedido que "no se eche abajo" lo que se ha construido, ya que, según ha subrayado, "queda mucho que hacer para consolidar la recuperación y que Euskadi escale posiciones".

Alfonso Alonso ha emplazado al lehendakari a que, "si son tan dialogantes como dicen ser, saquen un rato para comunicarse con su oposición" porque "llevan meses sin llamarnos, sin que tengamos noticias suyas, ignoramos por dónde quieren discurrir". "Hágame caso, con todo el respeto, señor lehendakari, no vaya a ser que cuando descuelgue el teléfono, sea ya demasiado tarde", ha afirmado.

El dirigente del PP ha reiterado que "sólo un escenario de moderación y estabilidad" proporciona "los mimbres" para que Euskadi "pueda seguir creciendo". De este modo, tras advertir de que es "un error entregar políticas clave a la decisión de los partidos más extremistas", ha instado a "sopesar las consecuencias de cambiar de compañero de viaje".

"Yo no puedo acompañarle en algunos viajes, más bien aventuras, que parece anticipar para el futuro. Pero, mientras no modifiquen el rumbo de lo acordado, creo que las cosas podrían ir bien", ha señalado.

MANTENER LA COLABORACIÓN

El presidente del PP vasco ha asegurado que su partido desea "mantener la colaboración" con el Gobierno "en los objetivos que podemos compartir". "En la senda de la centralidad nos podemos encontrar", ha señalado.

En esta línea, ha censurado la postura del lehendakari ante el "atropello democrático" que se ha producido en Cataluña y ha remarcado que "es momento de poner orden, de no agitar de forma irresponsable las aguas en el País Vasco". "No volvamos al camino de la inestabilidad política, de la incertidumbre y de la división, que solo se traduce en empobrecimiento económico y social", ha insistido.

En este sentido, ha criticado que la propuesta del lehendakari para

nuevo estatus sostiene que Euskadi es "una nación política", a la que "hay que reconocer un derecho de autodeterminación o de secesión unilateral", que se utilizaría "para confederarse con el resto de España", lo que supone que "la España constitucional que conocemos habría dejado de existir". "En definitiva, que España se suicide, pero en un suicidio pactado, desde el diálogo", ha señalado.

Alonso ha remarcado que la propuesta tiene "graves problemas desde todos los puntos de vista" y, por ello, considera que "no es seria, no es viable y nos mete en un lío tremendo, precisamente ahora que las cosas van bien". En esta línea, ha asegurado que la sociedad vasca "no quiere aventuras" y todavía "recuerda con amargura la fractura" que se produjo durante el mandato de Juan José Ibarretxe.

Asimismo, ha alertado de que "lo peor" en este tipo de procesos es que "se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan". "El señor Mas empezó pidiendo un concierto económico y acabó a rastras de los más radicales, dividiendo a la sociedad catalana y despreciando las leyes", ha advertido. Por ello, ha emplazado al lehendakari a que "no nos lleve a ese callejón sin salida".

El presidente del PP en Euskadi ha indicado que el Estatuto de Gernika ha permitido las "mayores cotas de progreso y bienestar" y ha censurado que se dé "por superado utilizando como argumento las supuestas transferencias pendientes", que, a su entender, tiene "poca base".

REFORMA FISCAL

Asismismo, ha señalado que, ahora que "hemos alcanzado la paz, el reto estratégico de los vascos está en recuperar las oportunidades que la violencia nos arrebató, en términos éticos, sociales y económicos". "Ahora podemos fortalecer una verdadera sociedad abierta, modelo de convivencia, cohesión social y progreso", ha indicado. En este sentido, ha considerado que el País Vasco necesita "menos intervencionismo, menos clientelas, más empleos y menos subsidios".

Alonso ha cuestionado al lehendakari "qué va a hacer su gobierno para proteger el empleo industrial" y para crear un entorno competitivo para las empresas.

En materia de fiscalidad, ha recordado que el PP considera "imprescindible" que la reforma fiscal en la que se trabaja "no suba los impuestos" y, en este sentido, ha cuestionado si, en un año en que las Haciendas "batirán el récord" de recaudación, "se plantean de verdad en este escenario decir a todos los vascos que les van a subir los impuestos".

Por su parte, ha apostado por incidir en la racionalización del gasto y la bajada "solidaria" de impuestos de sociedades y de la renta personal porque "Euskadi puede y debe permitirse ese recorrido".

Alonso ha afirmado ser "consciente" de las dificultades que pueden surgir para "llegar a un acuerdo en esta materia con su socio de gobierno", el PSE-EE, porque "primero tienen que llegar a un acuerdo entre ustedes mismos".

También ha criticado el "fracaso evidente" del trabajo de Lanbide ya que se "cronifica" a los perceptores de ayudas "sin apenas ofrecerles oportunidades de acceder a un empleo". Asimismo, ha denunciado que la ausencia de mecanismos "efectivos" de control provoca "abusos" en el sistema.

A su entender, la propuesta de reforma Lanbide es "ambigua y confusa" y, además, algunas medidas "suponen un claro retroceso", mientras que otras "terminan siendo flor de un día. "Echo de menos que su Gobierno todavía no haya establecido un marco de actuación global para gestionar las ayudas sociales", ha añadido el presidente del PP vasco, que ha defendido una "reforma integral" para el sistema de protección social.

VÍCTIMAS

Por otro lado, Alfonso Alonso ha lamentado que, tras "cuarenta años la violencia terrorista de ETA", en la actualidad "los apoyos de ETA justifican ese pasado de terror y siguen pretendiendo imponer su modelo autoritario a la sociedad".

En este sentido, ha censurado que en el Parlamento vasco "se les facilitan las herramientas para la defensa de su causa, a través de una ponencia que lejos de buscar la deslegitimación del terrorismo, se pone al servicio de quienes persiguen crear ese falso contexto del conflicto que justifique la historia criminal de ETA".

El presidente del PP vasco ha lamentado que "a veces" se ve al Gobierno vasco "más preocupado" por el acercamiento de los presos que por "buscar su compromiso para que colaboren en el esclarecimiento de los más de 300 crímenes de ETA todavía sin resolver". "Promueven de forma deliberada la equidistancia", ha lamentado, para

remarcado que el PP continuará trabajando para que haya "un relato veraz".

