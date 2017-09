Sáenz de Santamaría subraya que se da "futuro al FITE" al garantizarlo hasta 2020

La vicepresidenta de España y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado la "lealtad y esfuerzo" de los gobiernos central y autonómico para "dar futuro" al Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), que se han comprometido a garantizar hasta el 2020.

Sáenz de Santamaría y el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, han firmado este miércoles, 20 de septiembre, en Teruel, el convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y el Ejecutivo regional para la financiación del FITE de 2017, fondo al que aportan, respectivamente, 30 millones de euros.

Además, han suscrito una adenda para garantizar su voluntad de inversión en este fondo durante cuatro años, hasta 2020, sumando un total de 240 millones de euros -60 anuales entre ambas Administraciones-.

Al acto, celebrado en Teruel, han asistido también el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, y la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón.

Sáenz de Santamaría ha resaltado que cuando se cumplen 25 años del FITE "lo garantizamos hasta el 2020" con la firma de estos acuerdos, y respecto a la inversión para 2017 ha recalcado que después de que los Presupuestos Generales del Estado "fueron un tanto singulares en su aprobación", que tuvo lugar a mitad de año, "lo hemos tramitado con agilidad" y cuando "se ha dado vía libre" por la Intervención y otros servicios "hemos firmado el convenio".

La vicepresidenta ha manifestado, igualmente, que "los equipos están trabajando en esas comisiones mixtas para analizar el pasado y ver qué soluciones podemos poner entre todos" ya que "tenemos la máxima voluntad, igual que para garantizar el futuro" del FITE, para "seguir mejorando".

Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha explicado que a partir de ahora la gestión de los fondos "será mucho más sencilla" ya que el plazo de ejecución se amplía en un año más que en ediciones anteriores, en este caso hasta el 31 de diciembre de 2019.

El objetivo es paliar en el futuro los problemas que ha habido hasta ahora en la gestión y ha enfatizado en que también se asegura la financiación para cuatro años, "lo que significa una inversión de 240 millones en Teruel" y "lo demás son cuestiones técnicas que se solventarán".

ATENCIONES CON TERUEL

Lambán ha incidido en que se encontrará una solución para los 20 millones de euros del FITE que no se han gastado, para afirmar que el Gobierno de Aragón "seguirá manteniendo todas sus atenciones a la provincia de Teruel".

El presidente autonómico ha sostenido que este fondo "está funcionando bien, está surtiendo efecto y no debemos seguir enredándonos en debates que no conducen sino a generar una imagen de la gestión de esos fondos que no es coincidente con el significado real" de los mismos.

Ambos responsables se han referido a los grandes proyectos que se han impulsado en la provincia desde 1992 gracias a este fondo, tales como el aeropuerto, Motorland, Dinópolis y el Observatorio de Javalambre, así como intervenir en el patrimonio cultural, como en la restauración de la Catedral de Teruel, en la ampliación del Museo Provincial y la rehabilitación del Teatro Marín, entre otras acciones.

Lambán ha agradecido a Sáenz de Santamaría que esta firma se haya realizado en Teruel y ha mostrado su voluntad de alcanzar más hitos donde ambos gobiernos se unan "en torno a una visión constitucional del Estado en relación con el territorio y de un país vivo y unido".

El guante ha sido recogido por la vicepresidenta del Gobierno de España, quien ha afirmado que "esta es la manera de trabajar en política" y ha aplaudido el entendimiento entre los ejecutivos a partir de la celebración de la pasada comisión Bilateral Aragón-Estado, de forma que "por encima de las discrepancias" ambos gobiernos "son capaces de negociar con lealtad para responder a las necesidades de los territorios y de los ciudadanos".

OBJETIVOS

El FITE tiene por objeto hacer efectivo el principio de solidaridad interterritorial con la provincia de Teruel que, como consecuencia del nivel de renta de la Comunidad Autónoma de Aragón, se ve privada de la posibilidad de acceder a los fondos de compensación interterritorial pese a presentar desigualdades sobre las que la política regional no puede actuar eficazmente con los mecanismos de carácter regional disponibles.

En esta línea, durante la VII reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado, que tuvo lugar el pasado 27 de junio, se planteó la necesidad de seguir financiando actuaciones que favorezcan el desarrollo económico de la provincia de Teruel, suscribiendo a partir del año 2017, y hasta el año 2020, los correspondientes convenios de colaboración.

El nuevo convenio para 2017 suma, desde 2012, una inversión del Estado de 180 millones de euros. Asimismo, el FITE representa para la provincia una inversión acumulada de 360 millones de euros ya que los convenios establecen la aportación de una cantidad igual por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Con la nueva inversión para 2017 de 60 millones de euros -30 millones del Gobierno de España y 30 millones de la Comunidad Autónoma-, se financiará, preferiblemente, proyectos de apoyo a iniciativas empresariales, en los ámbitos industrial, agroalimentario y turístico; apoyo a las infraestructuras para la implantación de empresas; transportes y comunicaciones; patrimonio; proyectos estratégicos y singulares; e infraestructuras municipales.

Los proyectos, con un coste mínimo de 125.000 euros, podrán ser ejecutados por el Gobierno de Aragón o por las entidades locales en cuyo término municipal se desarrollen. Asimismo, podrán incluirse inversiones que vaya a ejecutar cualquier otra entidad u organización, siempre y cuando se trate de empresas públicas o entidades de derecho público de la Comunidad Autónoma.

Los proyectos deberán ser ejecutados desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019, aunque la comisión de seguimiento, por circunstancias justificadas, puede ampliar el plazo.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

La comisión de seguimiento estará integrada por cinco representantes de Aragón y cinco del Estado, correspondiendo la presidencia a la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales, y se reunirá al menos una vez al año.

Además, para facilitar un funcionamiento más operativo, se podrá acordar la creación de una subcomisión, integrada por representantes de las dos Administraciones, para entender y resolver de las cuestiones que se determinen, teniendo potestad para resolver aquellas relacionadas con los cambios de finalidad, denominación, desglose y órgano responsable, y las vinculadas a las necesidades de ampliación del plazo de ejecución de los proyectos aprobados, sin perjuicio de su ratificación posterior por la comisión de seguimiento.

