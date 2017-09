EH Bildu llama a participar en la manifestación de este jueves en defensa de La Naval y del sector naval

EH Bildu ha hecho un llamamiento a la sociedad de Bizkaia para que participe en la manifestación de este próximo jueves en defensa de La Naval de Sestao y del sector, así como para exigir al Gobierno Vasco "un compromiso firme con el astillero".

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha recordado que la

manifestación saldrá a las 17.30 horas desde el astillero de Sestao y finalizará en Santurtzi.

Casanova ha considerado el anuncio del lehendakari, Iñigo Urkullu, sobre la posible entrada del Gobierno vasco en el accionariado de La Naval es "una muestra de la actitud tibia y errática que está teniendo el Ejecutivo en relación con la situación del astillero porque en Lakua dicen una cosa distinta cada día".

Según el parlamentario de EH Bildu, en las palabras de Urkullu "vemos la enésima constatación de que en el Gobierno vasco no existe una política industrial activa y definida, que va improvisando permanentemente ante las situaciones de crisis, que no prevé situaciones que son perfectamente previsibles y que luego no tiene un modelo de intervención claro".

Desde EH Bildu, ha destacado, apuestan por la inversión pública en La Naval, "por tratarse de un sector estratégico". Asimismo, ha solicitado al Gobierno vasco que revise "su negativa a activar de forma inmediata una mesa tripartita para resolver la situación del astillero".

Además, ha recordado que EH Bildu ya señaló el pasado año la necesidad de un plan industrial "urgente", en el que contemplaba "la creación de un fondo de inversión industrial para salvar a las empresas que se encuentran en una situación de riesgo y para la promoción y la reconversión de empresas industriales, alcanzar un gran Pacto Social para la innovación y el desarrollo, y un plan de asesoramiento para la elaboración e implementación de auditorías energéticas y estrategias de eficiencia energética".

EH Bildu, ha explicado, planteaba hace un año que "en los próximos 5 años, y de manera progresiva, en el apartado del I+D+I la inversión anual que se realice, tanto pública como privada, llegue al 3% del PIB, equiparándonos de esta manera a la media europea".

Casanova ha denunciado que, "debido a la pasividad e inacción tanto del PNV como del PSE que tantos años ha gobernado en la comarca más de 2.000 empleos directos e indirectos se encuentran en peligro".

En ese sentido, ha advertido de que las comarcas de Margen Izquierda, Zona Minera y Encartaciones "necesitan soluciones urgentes para hacer frente a las altas tasas de paro y a los problemas estructurales que llevan soportando desde hace muchos años".

Por último, ha trasladado la solidaridad de EH Bildu a las familias afectadas y, por ello, ha asegurado que, "como en ocasiones anteriores, estaremos junto a ellas en la lucha".

