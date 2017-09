Dos arquitectos palentinos desarrollan aplicaciones que permiten pasear por una vivienda años antes de que se construya

Nacidos y criados en la misma ciudad, no comenzaron a trabajar juntos hasta que se conocieron al otro lado del 'charco' en un estudio de arquitectura en Panamá. Allí surgió la idea que encendería la bombilla de su empresa, VR-Level, que aplica la programación de videojuegos al ámbito del diseño y la construcción.

Igual que se da vida un muñeco con una espada, se puede levantar un apartamento o crear una cocina con acabados al gusto del cliente, cambiar la grifería, la iluminación, la madera o el suelo. Sin embargo, insisten en que no han inventado nada nuevo y que lo que les diferencia del resto de empresas es que el cliente puede consultarlo todo desde el móvil. Al final, ha explicado Miguel Sánchez, hoy en día todo el mundo lleva un 'smartphone' en el bolsillo, lo que permite a clientes de Rusia (por ejemplo) ver su apartamento en la Costa del Sol y darse un paseo por su futura casa sin moverse del sofá.

Su proyecto, ha indicado Sánchez, ha creado "bastante expectación" tanto en España como en Panamá porque han pasado de mostrar planos en 2D y tres o cuatro 'renders' -imágenes digitales creadas a partir de un escenario 3D- por apartamento a levantar una torre "de cero" y sin necesidad de tabiques para que el cliente se pueda mover por todas las estancias como si realmente estuviera allí.

Se trata de aplicaciones de marketing inmobiliario que recrean un apartamento o una promoción completa para los clientes y, aunque llevan a cabo su labor tanto en Panamá como en España, todos los proyectos que se encuentran en desarrollo en la actualidad se ubican en su país natal.

UNA NUEVA EXPERIENCIA PARA EL USUARIO

En Panamá desarrollaron su primer y "más ambicioso" proyecto: una torre de apartamentos de 32 plantas. Sin embargo, con la recuperación económica, la balanza se inclinó a favor de España, donde ha tenido lugar un "repunte" de la construcción que ha "animado" a la gente a probar estas nuevas tecnologías, aunque todavía se muestran "más reticentes" que los panameños, ha confesado Sánchez.

Uno de sus últimos diseños, tan innovador como su empresa, ha sido el del edificio 'The Cube', en Madrid, que además fue su primer cliente no promotor, es decir, que no tenía que ver con el sector de la construcción inmobiliaria. Por el contrario, se trataba de un grupo de emprendedores cuyo objetivo consistía en poner en marcha una universidad que ofreciese formación de cara a las nuevas tecnologías, la que, a juicio de Miguel Sánchez, "más se demandará" el día de mañana.

Tras pasar por las manos de estos jóvenes arquitectos palentinos, 'The Cube' abandonó el papel para pasar al universo 3D, en el que los clientes podían moverse libremente por el edificio como si realmente estuviesen pisando su suelo. Además, la misma aplicación ofrecía la posibilidad de reservar espacios del edificio años antes del inicio de las obras.

Estas aplicaciones permiten hacer realidad "todo lo que se desee", pero no se trata solo de una plataforma para visualizar un proyecto sino también de una herramienta que permite poner en contacto a promotores y clientes.

Además, a los usuarios, acostumbrados a que las empresas les muestren "cuatro planos y cinco 'renders'", les resulta "mucho más llamativo meterse dentro del edificio y recorrer todas las estancias que deseen". "Esto acapara más la atención y les diferencia de la competencia", han apuntado.

Aunque acuden a ellos todo tipo de clientes, Sánchez ha afirmado que la mayoría de los que se lanza son promotores y empresas y, en menor medida, particulares. Otros requieren sus servicios para visualizar el resultado de una reforma antes de invertir en ella. El precio, ha agregado el arquitecto, es "mucho más barato" que la reforma pero aún sigue siendo más caro que publicarlo en un portal de venta y alquiler, por eso resulta más rentable para las empresas.

EL FUTURO LLEVA GAFAS DE REALIDAD VIRTUAL

De cara al futuro, tienen las miras puestas en la especialización de la realidad virtual, que a través de unas gafas, permitirá a los usuarios moverse por los pasillos y estancias de su futura casa sin necesidad de usar las manos. Pronto esa iniciativa se convertirá en realidad pero, hasta entonces, "reinvertirán" en la empresa con el objetivo de aumentar el equipo y de crear nuevas aplicaciones, dado que el interés ha sido "mayor" de lo que esperaban.

Por último, Miguel Sánchez ha admitido que les encantaría realizar algún proyecto en "casa", ya sea en Castilla y León o en Palencia, pues a ambos les "ilusionaría" regresar a sus orígenes para aplicar la tecnología más puntera.

Consulta aquí más noticias de Palencia.