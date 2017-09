Nacho Escartín propone que Podemos Aragón lidere "espacios amplios" municipales y mejorar los servicios públicos

De esta forma, ha presentado su candidatura a la Secretaría General de Podemos Aragón, después de que el todavía número uno, Pablo Echenique, haya renunciado a este cargo orgánico, y también a su escaño en las Cortes autonómicas, para centrarse en la Secretaría federal de Organización. Escartín concurre con la lista 'Abrir Podemos-Cambiar Aragón' y se medirá con la también diputada Erika Sanz, quien encabeza la lista 'A la aragonesa' y el independiente Alfredo Casal.

En declaraciones a Europa Press, ha señalado que Podemos Aragón debe ser "una herramienta útil para mejorar la vida de los aragoneses", lo que exige "hacer política de lo concreto", trabajar "al detalle" en áreas como servicios públicos, derechos sociales y vertebración.

Escartín ha expresado su voluntad de impulsar "mucho más el territorio, el municipalismo" para "implantarnos mucho mejor en todos los pueblos", después de la experiencia de 2015, cuando Podemos no concurrió como tal a las elecciones municipales, pero muchos de sus inscritos se sumaron a candidaturas amplias de izquierdas que durante esta legislatura gobiernan ciudades como Zaragoza y pequeños municipios, como Binéfar (Huesca) y Murillo de Gállego (Zaragoza).

"Nos negamos a 'Zaragón'", ha proclamado el candidato a la Secretaría General de la formación morada, explicando que "en Zaragoza y su área metropolitana viven dos tercios de los aragoneses, pero también podemos vivir en nuestros pueblos". A su juicio, "todo pasa por asegurar los servicios públicos a las personas que vivimos en los pueblos" en el marco de una economía "que ponga a las personas en el centro".

Escartín ha planteado algunas medidas para crear empleo de calidad en el territorio, como fomentar la transición energética, la rehabilitación de vivienda y la atención a personas mayores y dependientes. "Todo pasa porque en los pueblos tengamos un territorio mucho más equilibrado", ha manifestado.

El Gobierno de Aragón debe "intentar mejorar" la ordenación del territorio dando un impulso a las comarcas, ha considerado el candidato, indicando que funcionarían mejor si tuvieran "más contenido, capacidad y recursos", tras lo que ha observado que "están mucho más cerca de las personas que vivimos en los pueblos", de forma que "ese es el espacio que queremos democratizar y fomentar".

FRENTES AMPLIOS

Nacho Escartín quiere "concretar la rasmia de los aragoneses en espacios de debate, de construcción de alternativas" no sólo para llegar a ayuntamientos y comarcas, sino también para construir una alternativa a un sistema económico "injusto y corrupto".

"Muchas cosas no las vamos a resolver en las Cortes, por lo que tenemos que seguir experimentando en los movimientos sociales de todo tipo para que el tejido social aragonés de fortalezca con el impulso de Podemos", ha puntualizado.

Si es elegido secretario general impulsará la elaboración de "una definición mejor del Aragón que queremos" para después promover "la confrontación y el diálogo con diferentes fuerzas" en 2019, configurar "frentes amplios" y "liderar Gobiernos del cambio". Se ha mostrado convencido de que continuará la coalición electoral federal Unidos Podemos.

"Ya tenemos experiencia en instituciones", ha expresado Escartín, al tiempo que ha recordado la labor del Grupo Parlamentario de Podemos en las Cortes de Aragón, con iniciativas como la Ley contra la Pobreza Energética, aprobada por unanimidad. Ha reconocido que Podemos planteará las elecciones de 2019 "con mucha ambición".

"Lo que hemos visto con Lambán estos dos años es que a ratos es de izquierdas y a ratos permite políticas de derechas, claramente contrarias a los intereses de la mayoría social de los aragoneses", de forma que "hoy por hoy el Gobierno de Lambán no es un aliado para el cambio", ha continuado.

Ha abundado al opinar que acuerdos alcanzados con el PSOE como el Decálogo de la investidura no han sido cumplidos "en gran medida", lo que muestra que "no hay voluntad real de cambio" y aunque ha asegurado que podrían estar celebrando "un montón de cambios profundos, la realidad no es esa", sino que "el PSOE, ahora mismo, está manteniendo un Gobierno sin ideas propias, sin un rumbo fijo, sin un modelo concreto".

