La Xunta indica que hay casi 60 plazas en centros de día en los proximidades de Rianxo, donde no prevé abrir uno

Después de que el martes un centenar de personas acudiese al Parlamento con esta reivindicación, a la que la portavoz de Política Social del PPdeG, Marta Rodríguez Arias, respondió que "no se puede abrir un centro de día en cada municipio", este miércoles el BNG ha trasladado su petición al conselleiro.

Ha sido el diputado Xosé Luís Rivas Cruz, 'Mini', quien ha preguntado directamente al dirigente autonómico ante el pleno si cree que los ancianos "tienen derechos" o si éstos se reservan para "unos pocos escogidos por la fortuna".

Al respecto, Rey Varela ha erigido la atención a las personas mayores en "algo muy importante" y ha subrayado que "todo lo que se pueda hacer por ellos siempre será poco". En este sentido, ha prometido mejoras en su atención a lo largo de esta legislatura, aprovechando el actual "momento económico".

Con todo, ha indicado que los vecinos de Rianxo tienen a su disposición seis centros de día en municipios situados a, aproximadamente, media hora de coche. Se trata, ha enumerado, de Boiro, Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Lousame, Valga y Dodro, de modo que no se prevé un centro en Rianxo hasta que no se cubra la oferta actual y se acredite la demanda de plazas.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.