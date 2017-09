La CUP dice que sus alcaldes no irán a declarar ante la Fiscalía

La CUP ha emitido este miércoles un comunicado en que asegura que sus 30 alcaldes no irán a declarar ante la Fiscalía.

La afirmación llega después de que el fiscal general del estado, José Manuel Maza, haya ordenado investigar a los 712 alcaldes que han mostrado su apoyo a la organización del referéndum independentista del 1-O y haya pedido a las fiscalías territoriales que los citen a declarar como investigados.

En el comunicado, los 'cupaires' emplazan el resto de fuerzas políticas a "hacer el mismo" al amparo de la ley del Referéndum.

La CUP denuncia que el fiscal general "no puede ordenar la detención de los alcaldes"Las candidaturas municipales de la CUP también denuncian que el fiscal general "no puede ordenar la detención" de los alcaldes que no comparezcan: "ordenando estas detenciones sobrepasaría su límite competencial vulnerando los derechos fundamentales".

La CUP como tal gobierna en 28 ayuntamientos y, en otros dos -- el de Sabadell y Badalona--, forma parte de la coalición que lidera los consistorios: Crida per Sabadell y Guanyem Badalona en Comú.

Ha afeado la "actuación demofóbica y de ataque a los derechos fundamentales del Estado español" ordenando unos arrestos que, según la CUP, tienen un único objetivo de atemorizar la población y los cargos electorales.

La CUP ha asegurado que se responderá conjuntamente ante la "estrategia represora" del Estado para hacer valer lo que consideran el mandato popular mayoritario amparado en el derecho de los pueblos a su autodeterminación.

Los alcaldes de l'Ametlla y Argentona trituran los apercibimientos del TC

Los alcaldes de l'Ametlla de Mar (Tarragona) y de Argentona (Barcelona), de ERC y la CUP respectivamente, han destruido en trituradoras los requerimientos del TC que la Delegación del Gobierno les remitió advirtiéndoles de que colaborar con el 1-O es ilegal.

En su cuenta de Twitter, el alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni (ERC), que también es vicepresidente de la AMI, ha colgado este miércoles un video en el que tritura el documento.

"Recibido y archivado el requerimiento del Gobierno de España a la alcaldía de l'Ametlla de Mar", escribe en el tuit que acompaña en el video.

El alcalde de Argentona, Eudald Calvo (CUP), también ha colgado un video con la trituradora en su cuenta con la leyenda: "Ya hemos archivado la advertencia del Gobierno".

No son los primeros que destruyen el documento, ya que el viernes el alcalde de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Carles Escolà (Compromís per Cerdanyola), rompió con sus manos el escrito a las puertas del Ayuntamiento.

En un acto, Escolà tachó al TC de tribunal de excepción del Gobierno del PP antes de proclamar que "las amenazas de ese tribunal" no les daban miedo y de asegurar que tirarían adelante con el referéndum.

Ha asegurado que la mayoría que gobierna en el Ayuntamiento está plenamente al servicio de la consulta del 1-O, y antes de rasgar el papel, aclaró: "Esta es la respuesta más clara de este alcalde y de la mayoría de este consistorio puede dar".

