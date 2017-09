Un millar de alumnos inician el curso desplazados de su colegio

Las clases comienzan este viernes para los alumnos madrileños de Infantil y Primaria, mientras que la semana próxima lo harán los de Secundaria y Bachillerato. Y, al menos, 1.000 de ellos se encuentran desplazados en otros centros debido a las obras que se están realizando en 19 centros, según denunció esta semana el sindicato Comisiones Obreras (CC OO) de Madrid.

Los alumnos de dos institutos, el José García Nieto (Las Rozas) y el Neil Armstrong (Valdemoro) no tendrán la misma suerte que los que han sido desplazados, ya que darán clase en barracones.

"En uno de los casos el problema viene dado por el incumplimiento de plazo de la empresa constructora", explican desde Educación. "En el otro, por problemas con la parcela cedida por el Ayuntamiento de la localidad". Además, subrayan que se trata de una solución "temporal" y que "es lo que han preferido las familias en lugar de un traslado a otro centro".

No estarán en aulas prefabricadas, pero los alumnos matriculados en el colegio Emilia Pardo Bazán tampoco podrán disfrutar de su centro educativo: tendrán que ser trasladados todos los días en autobús hasta el CEIP Perú, en el distrito de Carabanchel, para poder asistir a clase.

También se verán afectados los alumnos que debían iniciar curso en dos nuevos institutos de Las Rozas y del Ensanche de Vallecas, puesto que aún están sin acabar.

En el primer caso, durante el verano se han paralizado las obras debido a que la empresa a la que había sido adjudicado el proyecto, Ogmios, abandonó las obras "por falta de presupuesto", según señalaron desde CC OO. La construcción ha sido transferida a la empresa Unika, que se hará cargo a partir de ahora de que se levante el centro educativo. Mientras tanto, los alumnos tienen que acudir al centro concertado Estudiantes, que se encuentra en la zona.

En el caso del nuevo instituto del Ensanche, que ni siquiera tiene asignada una parcela para ser construido, "el alumnado matriculado comenzará este curso en el CEIP Juan Herrera". Este colegio se encuentra cerrado desde hace años debido a que las instalaciones están obsoletas, según denunció el sindicato.

"Educación ha buscado la mejor de las soluciones con el fin de garantizar la escolarización de todos los alumnos en las condiciones más adecuadas", señalan desde la Comunidad de Madrid.

Se adelantan las recuperaciones

El calendario escolar para los alumnos madrileños incluye una novedad este curso: los exámenes de septiembre son enterrados y las recuperaciones llegarán al principio del verano, en junio. Sobre este traslado de las pruebas al inicio del estío, el sindicato CC OO Madrid critica que no se escucha al profesorado y que esto es "un experimento más de los que acostumbra la Consejería, a costa del alumnado", afirmaron.

El inicio de curso en cifras

A pesar de los problemas con estos 19 centros educativos, los padres madrileños siguen apostando por la educación pública: un 54,3% de los alumnos está matriculado en estos centros, mientras que el resto se dividen entre los concertados (30,2%) y los privados (15,5%), según informó Educación esta semana.

Este curso se ha producido un aumento del 1,4% en los alumnos inscritos. Hay 16.625 alumnos más que en el inicio de las clases del curso 2016-2017. De este modo se suman un total de 1.195.810 alumnos que asistirán a clases en Madrid.

En cuanto a los profesores, la plantilla se amplía en 603 nuevos docentes. En total serán 49.866 en toda la comunidad, según señalan desde la Consejería. Sin embargo, para CC OO Madrid, estas «pequeñas mejoras» no son suficiente, ya que todavía hay interinos que no tienen plaza asignada: «Que las plantillas no estén completas en el inicio de curso sigue siendo un enorme problema año tras año», criticaron desde el sindica

Colegios que aún están en obras

IES Malala Yousafzai (Fuencarral-El Pardo)

IES María Rodrigo (Ensanche de Vallecas)

IES Juan Ramón Jiménez (Villaverde)

3er IES (Arganzuela)

CEIP Emilia Pardo Bazán (Embajadores)

CEIP Averroes (Arroyomolinos)

IES Humanes (Cubas de la Sagra)

IES Neil Armstrong (Valdemoro)

CEIP Antonio Mingote (Alcalá de Henares)

IES de La Garena (Alcalá de Henares)

Nuevo IES (Paracuellos del Jarama)

CEIP Andrea Casamayor (P. del Jarama)

IES José García Nieto (Las Rozas)

CEIP Villa de Cobeña

CEIPSO Martina García de Fuente (El Saz de Jarama)

CEIP Jonathan Galea (Algete)

CEIP Ramón Linancero (Alalpardo)

CEIP Constitución de 1812 (Leganés)

CEIP Miguel de Cervantes (Getafe).

