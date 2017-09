El PSOE cierra el acuerdo de las ordenanzas fiscales municipales para 2018 con los grupos de ZeC y CHA

En una nota de prensa, el grupo municipal socialistas ha explicado que las ordenanzas fiscales de 2018 "solo han precisado dos sesiones" de trabajo para que las fuerzas progresistas del Ayuntamiento de Zaragoza hayan llegado a un acuerdo.

El concejal socialista de Economía, Javier Trívez, ha opinado que "está dinámica es buena para los ciudadanos y para la institución" y ha subrayado que la filosofía de las ordenanzas no ha variado respecto del primer acuerdo de la legislatura ya que "año a año se ha intentado asegurar los ingresos del ayuntamiento, pero logrando una fiscalidad lo más justa posible".

Las principales novedades del próximo año tiene que ver con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que no crecerá en ninguno de los tramos "por lo que ninguna familia zaragozana experimentará subidas en este tributo".

El otro gran impuesto que se someterá a modificaciones es el de la plusvalía ya que las transmisiones de la vivienda habitual 'mortis causa' dejarán de pagar casi con carácter universal "gracias a la propuesta del PSOE".

De la misma manera, se proyectara en este tributo la filosofía del Tribunal Constitucional que opta por no cobrar en las compraventas en las que se produzca una reducción del valor del inmueble. Aunque este extremo no ha generado posturas encontradas, Trívez defendió que esta vocación quedara reflejada en el texto de la ordenanza, además de modificar los formularios de autoliquidación que hay que satisfacer tras una compraventa "ya que solo contemplan la posibilidad de un enriquecimiento con la transacción, obligando al particular a reclamaciones posteriores".

COMPENSACIÓN

Trívez ha precisado que tanto las variaciones en el IBI, como las de la Plusvalía van a suponer una merma en la recaudación municipal que se compensará "con un mayor esfuerzo fiscal de las empresas y comercios que tienen una valor del suelo superior al millón de euros, y la incorporación de los almacenes de este tramo catastral".

El concejal del PSOE ha apostado "desde el primer momento" por no ampliar la presión fiscal al tramo inmediatamente inferior, es decir a los negocios con valor del suelo de 800.000 a un millón de euros, porque la medida "rompía la tónica de la proporcionalidad y cargaba con desmesura el aumento de la presión fiscal a este grupo".

Trívez ha recordado que en Zaragoza "desde hace muchos años ha pagado más el que más tiene, como consecuencia de las políticas socialistas, aunque preservando el tejido productivo de la ciudad, generador en última instancia de riqueza y empleo".

Esta filosofía "es la que hemos intentado mantener en esta legislatura con las sucesivas negociaciones de ordenanzas". A juicio de Trívez, una "desproporción" en la contribución de empresas y comercios podría generar efectos adversos, que "tampoco deben pasar desapercibidos para el Ayuntamiento".

