El colapso del melocotón: 50.000 toneladas de frutas de hueso españolas no tienen comprador

El fin de la campaña de recogida de frutas de hueso está suponiendo un quebradero de cabeza para el campo. Los agricultores aseguran que el producto está saliendo "excelente", pero los melocotones, las nectarinas, las ciruelas, crecen en sus árboles... y allí se están quedando por toneladas. No hay bocas suficientes para comerlos. Y no hay capacidad en los almacenes para guardarlos.

"Nos encontramos en una situación de colapso desde hace tres años", explica a 20minutos José Manuel Roche, secretario general en Aragón de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA). El portavoz de la organización agraria apunta dos claves para esta "desestabilización del sector". El primero, dice, ha sido la llegada de grandes inversores al sector de las frutas de hueso, que ha aumentado el producto un 33% en los últimos cinco años.

"En Aragón, una empresa como Samca, dedicada toda su vida a la minería, ha apostado en los últimos años por cultivar cereza, melocotón y nectarina en plantaciones de 400 y 500 hectáreas", dice. Ese exceso de oferta, en todo caso, no sería un problema si hubiera demanda. Pero no la hay. O no lo suficientemente grande para absorber los 1,5 millones de toneladas de frutas de hueso recolectadas esta campaña, un 10% más que en 2016.

Y ahí aparece el segundo motivo de desequilibrio: el bloqueo de Rusia a los productos comunitarios desde 2014. "El año pasado los rusos seguían comiendo melocotones españoles porque los colocábamos allí a través de los mercados de Bielorrusia o Kazajistán. Pero este año han cerrado también sus fronteras con esos dos países... y por eso este año estamos sufriendo más".

Fuente: Ministerio de Agricultura [CLICK PARA AMPLIAR]

El mercado hace el resto. Si la oferta es excesiva y la demanda es corta, los precios se hunden. Y eso es lo que ha sucedido. El kilo de melocotón en origen se pagó la última semana de agosto a 0,28 euros el kilo, cuando en la misma semana de 2016 se adquirían a 0,41 euros; es decir, se ha depreciado un 31,4%. Lo mismo pasa con el albaricoque, que pierde un 35,4% de valor en un año, hasta los 0,65 euros.

Los distribuidores están cobrando la fruta al cliente a un precio mayor del que deberían Los agricultores manejan precios de origen aún más bajos y denuncian que esas caídas no se trasladan proporcionalmente al consumidor. El índice IPOD de la coordinadora agraria COAG revela que la distancia entre lo pagado al agricultor y lo cobrado en tienda se disparó en agosto un 1.067% en el caso del melocotón, un 720% en la ciruela y un 1.053% en la nectarina. El año pasado, no se llegaba al 350% en ninguno de los tres casos..

"Los distribuidores se están aprovechando, están cobrando la fruta al cliente a un precio mayor del que deberían y están haciendo el agosto a costa del agricultor", dice el dirigente de UPA sobre una situación ya denunciada a la administración. "Veríamos normal cobrar dos euros al cliente si al agricultor le pagasen 50 céntimos, pero en agosto solo nos abonaban 16 céntimos: ocho de adelanto y otros ocho en un segundo pago, en octubre".

Fuente: COAG [CLICK PARA AMPLIAR]

Los vendedores niegan que se estén beneficiando del excedente frutal. "El precio en el lineal incluye también costes de transporte, establecimiento y empleados, así que los márgenes netos del sector son en realidad muy estrechos", contextualiza a este medio un portavoz de Anged, la patronal de los hipermercados que representa a grandes distribuidores como Carrefour, Eroski o Hipercor.

"Somos los principales interesados en tener un sector productor fuerte porque los agricultores son la base de nuestro negocio", añaden fuentes de Asedas, la asociación que representa a supermercados como Dia, Mercadona o Ahorramás. "Necesitamos ser cada día más eficientes y en España hay muchos agricultores que gracias a un acuerdo estable con un distribuidor son ajenos a las variaciones de precios... para nosotros ese es el modelo".

Una retirada de producto que se queda corta

La administración ha intentado paliar la situación retirando excedente a 0,27 euros para elevar precios e intervenir alimentos que, sin salida al mercado, tendría que tirarse a la basura. Los fondos de la PAC financiaron en julio la retirada en España de 9.775 toneladas y a finales de agosto se emitió otra orden para retirar 19.550 toneladas adicionales de melocotón, nectarina y paraguayo.

Las cooperativas y las centrales hortofrutícolas no han hecho sus deberes"Ese último cupo se quedó corto y se agotó en apenas dos días", explica UPA, que calcula en unas 50.000 toneladas la fruta sobrante y que debería ser retirada para destinarse, como se hace ahora, a elaborar zumo destinado a beneficencia y bancos de alimentos.

"Solo se han retirado 29.325 toneladas y además, tarde, cuando la campaña ya estaba finalizando", lamenta José Manuel Roche. ¿Y el resto? Si aún estaba en el árbol, nadie la recoge. Si ya estaba recogida, se tiene que tirar al suelo. Y si estaba guardada en el almacén de una cooperativa, se desecha porque se le pasa el ciclo de frío.

Los agricultores saben que la retirada es solo un parche coyuntural, que el campo necesita medidas estructurales para cubrir el agujero ruso y que lo recibido por la retirada de sus productos, esos 27 céntimos, no cubre el coste medio de producción (32 céntimos).

España, además, se juega mucho porque es el mayor productor de la UE de estas frutas veraniegas, con 121.000 hectáreas plantadas. La patronal de exportadores hortofrutícolas Fepex, por su parte, calcula que el 92% de las 1.039.067 toneladas exportadas en 2016 se destinaron a la UE. Solo el 8% se vende a países terceros como China o Emiratos Árabes.

"Las cooperativas y las centrales hortofrutícolas no han hecho sus deberes", critica Roche. Los agricultores exigen abrir nuevos mercados y, a la UE, retomar las conversaciones con una Rusia que antes del veto importaba 5.250 toneladas de melocotón y 29.525 de nectarina española. "Los agricultores no podemos ser los paganos de un conflicto político", zanja el líder de UPA en Aragón, una de las principales regiones productoras del país junto a Cataluña, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana.

Las propuestas de los agricultores

La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, convocará a los productores en octubre para debatir una solución a largo plazo. "Tenemos que reestructurar nuestro sector porque producimos más melocotón del que somos capaces de comer", admite UPA que, además de la apertura de nuevos mercados, también apuesta por un plan de arranque de cultivos que sea forma proporcional al tamaño de cada explotación.

Muchos se están planteando ya cerrar su explotación o reducir el empleo en la recogidaEl resto de las peticiones al Gobierno son ayudas directas al sector, líneas de crédito a interés cero para inyectar liquidez a los agricultores, subvenciones a las cuotas del seguro agrario, eximir al sector del pago del IBI y de las cotizaciones a la Seguridad Social; una medida, esta última, que ya se otorgó a los cerealistas esta primavera al sobrevenir la sequía.

"Miles de explotaciones lo volverán a pasar mal en 2018 si no se toman medidas, hay poblaciones enteras que dependen de la recolección de la fruta de hueso y muchos se están planteando ya cerrar su explotación o reducir el empleo en la recogida", subraya Roche. Y es que, se pague la fruta a 15 céntimos o a 50 céntimos, al final la mano de obra se paga lo que diga el convenio.