La Frontera, Chimo Bayo y Los Gandules actuarán en el Espacio Interpeñas de Barbastro

Rockover by Momo (CEDIDA)

En su primera noche, este sábado, el Espacio Intepreñas abrirá sus puertas a las 24.00 horas para acoger, a la 01.00 hora, el concierto de Rockover by Momo, con temas de Journey, Queen, Scorpions, U2, Nirvana, Rage Against the Machine y otros.

El domingo, víspera del inicio oficial de las fiestas de Barbastro en honor de la Natividad de Nuestra Señora, llegará uno de los grupos más populares de la escena musical de finales de los años 80 y principios de los 90, La Frontera.

Javier Andréu y Toni Marmota repasarán sus grandes éxitos dentro de su gira 30 Años en el Límite, ha informado el Ayuntamiento de Barbastro en una nota de prensa.

Al día siguiente serán las peñas las encargadas de poner la música, dando paso, el martes día 5, a las 02.00 horas a una figura clave del techno español de la década de los 90, Chimo Bayo.

Disc jockey, músico, productor, presentador y artista, su música se caracteriza por el uso de bases electrónicas y por el empleo de una voz repetitiva, en estribillos como Exta sí, exta no o Así me gusta a mí.

COMPLEMENTO

Ya superado el ecuador de las fiestas, el miércoles 6 de septiembre a la 02.00 horas, le tocará el turno a Los Gandules, grupo aragonés conocido por hacer versiones con letras humorísticas de famosas canciones de los 80 y 90.

El cierre del Espacio Interpeñas llegará el día 7, noche en la que se celebrará el Pómez Festival, que contará con los conciertos de Josetxu Piperrak & The Riber Rock Band, un repaso a algunos de los himnos del mítico grupo Piperrak a cargo de su cantante, y Fongo Bayo, grupo de reggae, rumba y ska-punk nacido en Huesca.

El Espacio Interpeñas, que este año se traslada al pabellón del recinto ferial de Barbastro, permanecerá abierto todas las noches de las fiestas desde la hora de inicio de las actuaciones, a cuya finalización una disco-móvil amenizará las veladas hasta el cierre del recinto.

Esta oferta musical la completan los conciertos de calle en las plazas San Francisco y Aragón: El Último Tributo, Che Sudaka, La Poptelera y Los Zigarros.

